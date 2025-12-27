۳ کشته و ۱۵ زخمی در تصادفات جاده ای در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در رویداد اول، دو موتر مسافربری در منطقه خواجه بابا ولسوالی شهر صفا در جنوب ولایت زابل با هم برخورد کردند. یک مقام پلیس استان تأیید کرد که در این تصادف سه نفر جان باختند و سه نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته دفتر پلیس این ولایت، در دو تصادف جاده‌ای جداگانه در یک روز در ولایت جوزجان ۱۲ مسافر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

مقامات این حوادث را ناشی از رانندگی غیرمسئولانه دانستند و گفتند همه مسافران مجروح برای مداوا به مراکز بهداشتی اطراف منتقل شدند.

تصادفات جاده‌ای در افغانستان اغلب به دلیل زیرساخت‌های ضعیف و بی احتیاطی راننده است.