  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

۳ کشته و ۱۵ زخمی در تصادفات جاده ای در افغانستان

۳ کشته و ۱۵ زخمی در تصادفات جاده ای در افغانستان

در سه تصادف جاده ای جداگانه در شمال و جنوب افغانستان حداقل ۳ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در رویداد اول، دو موتر مسافربری در منطقه خواجه بابا ولسوالی شهر صفا در جنوب ولایت زابل با هم برخورد کردند. یک مقام پلیس استان تأیید کرد که در این تصادف سه نفر جان باختند و سه نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته دفتر پلیس این ولایت، در دو تصادف جاده‌ای جداگانه در یک روز در ولایت جوزجان ۱۲ مسافر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

مقامات این حوادث را ناشی از رانندگی غیرمسئولانه دانستند و گفتند همه مسافران مجروح برای مداوا به مراکز بهداشتی اطراف منتقل شدند.

تصادفات جاده‌ای در افغانستان اغلب به دلیل زیرساخت‌های ضعیف و بی احتیاطی راننده است.

کد خبر 6703234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها