۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

تصادف مرگبار در کابل با دست کم ۲۵ کشته و ۲۷ مصدوم

وقوع تصادف در جاده‌ای در پایتخت افغانستان به کشته شدن دست کم ۲۵ نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، در پی وقوع واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم ۲۵ نفر جان باختند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور حکومت سرپرست طالبان گفت که این حادثه در منطقه ارغندی در کابل رخ داد. اتوبوس از جنوب افغانستان در حرکت و مسافرانی را از هلمند و قندهار در خود جا داده بود.

به گفته وی، رانندگی بی‌دقت دلیل وقوع این تصادف بوده که در پی آن ۲۷ تن نیز مصدوم شده‌اند.

این حادثه در پی تصادف مرگباری دیگر رخ داده که کمتر از یک هفته پیش در ولایت هرات در غرب افغانستان به کشته شدن حدود ۸۰ نفر منجر شد.

