به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این حادثه در یک جاده شلوغ در منطقه خوست و فرینگ رخ داد و ۹ کشته و ۷ زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنها وخیم است.
پلیس محلی علت حادثه را بی احتیاطی در رانندگی اعلام کرده است.
سخنگوی پلیس ولایت بغلان در شمال افغانستان، روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اثر سقوط یک مینیبوس به درهای در این ولایت، ۹ نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.
