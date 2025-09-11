به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این حادثه در یک جاده شلوغ در منطقه خوست و فرینگ رخ داد و ۹ کشته و ۷ زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنها وخیم است.

پلیس محلی علت حادثه را بی احتیاطی در رانندگی اعلام کرده است.