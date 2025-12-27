جهش پرقدرت بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز در حالی بسته شد که نماگرهای اصلی با رشد قابل‌توجهی همراه بودند. شاخص کل بورس با افزایش ۷۰ هزار و ۸۶۱ واحدی به سطح ۴ میلیون و ۹۹ هزار و ۴۲۱ واحد رسید و بار دیگر قدرت تقاضا در نمادهای بزرگ بازار را به نمایش گذاشت. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۵ هزار و ۷۸۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۵۳ واحد رسید که بیانگر مشارکت گسترده‌تر نمادهای متوسط و کوچک در روند صعودی بازار است.

ارزش کل بازار بورس تهران به ۱۲۲ میلیون و ۸۵۷ هزار میلیارد تومان رسید. در جریان معاملات امروز، ۸۸۵ هزار و ۶۲۳ معامله به ثبت رسید که حاصل آن دادوستد بیش از ۵۴ میلیارد سهم بود. ارزش معاملات بازار نیز به ۲۶۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از افزایش چشمگیر تحرک و نقدشوندگی در بازار حکایت دارد.

همزمان، بازار نقدی فرابورس ایران نیز روزی مثبت را پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با رشد ۵۰۹ واحدی در ارتفاع ۳۴ هزار و ۴۰۴ واحد ایستاد و همراهی این بازار با روند صعودی کلی بازار سرمایه را تأیید کرد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۸ میلیون و ۹۴۸ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به ۴ میلیون و ۲۳۲ هزار میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز فرابورس، ۵۶۳ هزار و ۸ معامله انجام شد که طی آن حدود ۱۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون سهم دادوستد شد. ارزش معاملات فرابورس نیز با ثبت رقم ۹۷۳ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان، از گردش بالای نقدینگی و حضور فعال معامله‌گران در این بازار خبر داد.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد بازار سرمایه در پایان معاملات امروز یکی از پرحجم‌ترین و پرارزش‌ترین روزهای خود را تجربه کرده و رشد همزمان شاخص‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت اعتماد و تقویت انتظارات مثبت در میان فعالان بازار باشد.