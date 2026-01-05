  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

جهش دوباره شاخص‌ها در بورس؛ رشد پرقدرت ارزش معاملات

جهش دوباره شاخص‌ها در بورس؛ رشد پرقدرت ارزش معاملات

بازار سهام در پایان معاملات امروز با رشد قابل‌توجه شاخص‌های بورس و فرابورس و ثبت ارزش معاملات بالا به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (۱۵ دی ۱۴۰۴) با رشد پرقدرت شاخص‌ها بسته شد. شاخص کل بورس با افزایش ۱۰۵ هزار و ۴۸ واحدی در سطح ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۸۴ واحد قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۳ واحد رسید که نشان‌دهنده بهبود هم‌زمان نمادهای بزرگ و کوچک بازار است.

ارزش بازار بورس تهران به بیش از ۱۲۵ هزار و ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. در جریان معاملات امروز، ۴۹۸ هزار و ۶۹۱ معامله انجام شد که حاصل آن گردش مالی بیش از ۱۷۲ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان بود. همچنین حجم معاملات بازار سهام به بیش از ۳۵ میلیارد سهم رسید؛ آماری که از تداوم ورود نقدینگی و افزایش تحرک معامله‌گران حکایت دارد.

در بازار فرابورس ایران نیز شرایط مشابهی حاکم بود. شاخص کل فرابورس با رشد ۶۹۸ واحدی در سطح ۳۳ هزار و ۴۱۷ واحد ایستاد و روند مثبتی را ثبت کرد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس از ۱۸ هزار و ۴۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و ارزش بازار پایه نیز به حدود ۴ هزار و ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز فرابورس، ۳۵۵ هزار و ۲۹۴ معامله به ثبت رسید که طی آن بیش از ۵ هزار و ۹۷۰ هزار میلیارد تومان دادوستد و بالغ بر ۲۵ میلیارد سهم در بازار جابه‌جا شد.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد بازار سرمایه در نخستین هفته‌های زمستان همچنان تحت تأثیر امیدواری معامله‌گران، رشد انتظارات تورمی و افزایش جذابیت دارایی‌های بورسی قرار دارد؛ عواملی که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بازار را همچنان صعودی نگه دارد.

کد خبر 6714263
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      3 0
      پاسخ
      هیچی از روز دوشنبه بازار رفت اصلاح نه کل بازار سهام های کوچک ۱۴ درصد رفتند زیان امروز تازه ۳ درصد از اون زیان کم شد همه در طلا هر روز سود می کنند ما هم خوشحالیم که زیانمان کم داره میشه
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      2 0
      پاسخ
      هزار لعنت بر بورس ۶ ساله هنوز از اصل سرمایمون در زیانیم
    • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      2 0
      پاسخ
      بدبختی سهامدار سال ۹۹ دنا ۱۲۰ میلیون تومان سال ۱۴۰۴ دنا ۲ میلیارد تومان سال ۹۹ قیمت سهام ایران خودرو ۹۴۳ ریال سال ۱۴۰۴ قیمت سهام ایران خودرو ۶۰۶ ریال

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها