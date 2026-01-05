به گزارش خبرنگار مهر، بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (۱۵ دی ۱۴۰۴) با رشد پرقدرت شاخص‌ها بسته شد. شاخص کل بورس با افزایش ۱۰۵ هزار و ۴۸ واحدی در سطح ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۸۴ واحد قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۴۵۷ واحدی به ارتفاع یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۳ واحد رسید که نشان‌دهنده بهبود هم‌زمان نمادهای بزرگ و کوچک بازار است.

ارزش بازار بورس تهران به بیش از ۱۲۵ هزار و ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. در جریان معاملات امروز، ۴۹۸ هزار و ۶۹۱ معامله انجام شد که حاصل آن گردش مالی بیش از ۱۷۲ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان بود. همچنین حجم معاملات بازار سهام به بیش از ۳۵ میلیارد سهم رسید؛ آماری که از تداوم ورود نقدینگی و افزایش تحرک معامله‌گران حکایت دارد.

در بازار فرابورس ایران نیز شرایط مشابهی حاکم بود. شاخص کل فرابورس با رشد ۶۹۸ واحدی در سطح ۳۳ هزار و ۴۱۷ واحد ایستاد و روند مثبتی را ثبت کرد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس از ۱۸ هزار و ۴۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و ارزش بازار پایه نیز به حدود ۴ هزار و ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز فرابورس، ۳۵۵ هزار و ۲۹۴ معامله به ثبت رسید که طی آن بیش از ۵ هزار و ۹۷۰ هزار میلیارد تومان دادوستد و بالغ بر ۲۵ میلیارد سهم در بازار جابه‌جا شد.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد بازار سرمایه در نخستین هفته‌های زمستان همچنان تحت تأثیر امیدواری معامله‌گران، رشد انتظارات تورمی و افزایش جذابیت دارایی‌های بورسی قرار دارد؛ عواملی که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بازار را همچنان صعودی نگه دارد.