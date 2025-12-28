  1. اقتصاد
جهش پرقدرت بورس تهران؛ شاخص کل از ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد عبور کرد

بازار سهام در پایان معاملات امروز با رشد قابل توجه شاخص‌ها و افزایش چشمگیر ارزش معاملات، شاهد ورود نقدینگی و تحرک جدی معامله‌گران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز، شنبه ۷ دی ۱۴۰۴، با عملکردی مثبت و جلب توجه فعالان بازار به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس با افزایش ۶۱ هزار و ۲۱۸ واحدی، در سطح ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۶۴۲ واحد تثبیت شد؛ رشدی که بیانگر غلبه تقاضا بر عرضه در نمادهای شاخص‌ساز است.

هم‌زمان، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۵ هزار و ۶۲۲ واحدی به عدد یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ واحد رسید. رشد هم‌زمان شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که این صعود محدود به چند نماد بزرگ نبوده و بخش قابل توجهی از بازار در جریان مثبت معاملات سهیم بوده است.

ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز به بیش از ۱۲۴ هزار و ۶۸۹ هزار میلیارد تومان رسید. در جریان دادوستدها، ۹۱۶ هزار و ۲۸۵ معامله به ثبت رسید که بیانگر افزایش قابل توجه تحرک معاملاتی است. همچنین ارزش معاملات خرد و بلوک بازار نقدی به ۳۲۵ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز از ۵۳.۳ میلیارد سهم عبور کرد.‌

عملکرد مثبت فرابورس

در بازار فرابورس ایران نیز روندی همسو با بورس تهران رقم خورد. شاخص کل فرابورس با رشد ۲۹۶ واحدی در سطح ۳۴ هزار و ۶۹۸ واحد ایستاد و فضای عمومی این بازار نیز سبزپوش شد.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۹ هزار و ۱۱۱ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به ۴ هزار و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. در معاملات امروز فرابورس، ۶۶۹ هزار و ۱۵۲ دادوستد انجام شد و ارزش معاملات به رقم قابل توجه یک میلیون و ۵۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم معاملات این بازار نیز ۲۴.۴ میلیارد ورقه مالی گزارش شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    نظرات

    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      شاخص ۴ میلیون سهامداران همچنان در زیان ۶ سال پیش
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      دقیقا بیش از ۵۵۰ سهم هست که از سال ۹۹. بین ۳۵ تا ۹۳ درصد ریخته اند بورس باید جبران کنه الان خیلی هم دیر شده وبرق ۸۹ درصد شپترو ۸۷ درصد شستان ۸۵ درصد شتولی ۷۰ درصد شلعاب ۷۰ درصد شرنگی ۶۹ درصد دهدشت ۶۸ درصد ممسنی ۶۷ درصد فاهواز ۷۹ درصد وسدید ۷۰ درصد فماک ۶۸ درصد فروسیل ۶۷ درصد فالوم ۶۵ درصد ذوب ۶۵ درصد خپارس ۸۴ درصد خمحرکه ۸۴ درصد خنصیر ۸۲ درصد خاذین ۷۶ درصد خاور ۷۵ درصد شکف ۸۶ درصد داراب ۸۳ درصد ‌پترول ۶۴ درصد شفام ۵۳ درصد شغدیر ۵۲ درصد شسینا ۵۲ درصد شاروم ۵۳ درصد فسرب ۷۸ درصد کویر ۶۲ درصد و…
    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      لعنت به بورس ۶ سال عمرمان را تلف کرد نتیجه اش شده زیان ۶۰ درصدی
    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چطور شاخص ۴ میلیون شده هنوز زیان های بعد جنگ سربسر نشده

