جهش پرقدرت بورس تهران؛ شاخص کل از ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز، شنبه ۷ دی ۱۴۰۴، با عملکردی مثبت و جلب توجه فعالان بازار به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس با افزایش ۶۱ هزار و ۲۱۸ واحدی، در سطح ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۶۴۲ واحد تثبیت شد؛ رشدی که بیانگر غلبه تقاضا بر عرضه در نمادهای شاخص‌ساز است.

هم‌زمان، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۵ هزار و ۶۲۲ واحدی به عدد یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ واحد رسید. رشد هم‌زمان شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که این صعود محدود به چند نماد بزرگ نبوده و بخش قابل توجهی از بازار در جریان مثبت معاملات سهیم بوده است.

ارزش بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز به بیش از ۱۲۴ هزار و ۶۸۹ هزار میلیارد تومان رسید. در جریان دادوستدها، ۹۱۶ هزار و ۲۸۵ معامله به ثبت رسید که بیانگر افزایش قابل توجه تحرک معاملاتی است. همچنین ارزش معاملات خرد و بلوک بازار نقدی به ۳۲۵ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز از ۵۳.۳ میلیارد سهم عبور کرد.‌

عملکرد مثبت فرابورس

در بازار فرابورس ایران نیز روندی همسو با بورس تهران رقم خورد. شاخص کل فرابورس با رشد ۲۹۶ واحدی در سطح ۳۴ هزار و ۶۹۸ واحد ایستاد و فضای عمومی این بازار نیز سبزپوش شد.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۹ هزار و ۱۱۱ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه به ۴ هزار و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. در معاملات امروز فرابورس، ۶۶۹ هزار و ۱۵۲ دادوستد انجام شد و ارزش معاملات به رقم قابل توجه یک میلیون و ۵۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم معاملات این بازار نیز ۲۴.۴ میلیارد ورقه مالی گزارش شد.