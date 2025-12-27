خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
پروژههایی که برای «فجر ۴۴» آماده میشوند
آثاری که در هفته گذشته خبرهایی از آنها منتشر شد که شائبه حضورشان در فجر ۴۴ وجود دارد، عبارت هستند از؛ فیلم سینمایی «جان که میدادم» به کارگردانی آکو زندکریمی، فیلم سینمایی «گلوریا» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی بابک برجسته، «زن هزار چهره» به کارگردانی تهمینه میلانی و تهیهکنندگی محمد نیکبین و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی، «اسکورت» به تهیهکنندگی محمدرضا منصوری و کارگردانی یوسف حاتمیکیا، «دیپلمات» به تهیهکنندگی پرویز امیری و کارگردانی مصطفی آقامحمدلو، «کافه سلطان» به تهیهکنندگی مرتضی رزاق کریمی و کارگردانی مصطفی رزاق کریمی، «مهمان ناخوانده» به تهیهکنندگی سعید خانی و کارگردانی ابراهیم امینی، «غذای نیمروز» به تهیهکنندگی امیر بنان و کارگردانی مجید مجیدی و «کارواش» به تهیهکنندگی بهروز مفید و کارگردانی احمد مرادپور.
پیشتولید فیلم سینمایی «فیل» به کارگردانی رضا گوران و تهیهکنندگی رضا فتح اللهی پور نیز در روزهای پایانی قرار دارد و به زودی کلید میخورد. هفته گذشته از پیوستن بابک حمیدیان به این پروژه خبری منتشر شد، بر این اساس، رعنا آزادیور و بابک حمیدیان بازیگران «فیل» هستند.
همچنین، خبر رسید که رضا عابدینی گرافیست به عنوان بازیگر در فیلم «خاکستر خیال» به کارگردانی محمدرضا اصلانی حضور دارد.
درگذشت ۳ بازیگر سینما
احسان صدیقی کارگردان فیلم مستند «بازی برندهها» که جایزه ویژه دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را دریافت کرد، کمتر از ۳ روز پس از پایان این رویداد، روز اول دی پس از تحمل یک دوره بیماری در ۴۴ سالگی درگذشت.
همچنین، محمد منصوری قهرمان و مربی سابق تیم ملی جوجیتسو ایران و بازیگر سریال «وحشی»، پس از تحمل یک دوره بیماری و مبارزه با بیماری سرطان، ۲ دی دارفانی را وداع گفت.
شیرین یزدانبخش بازیگر سینما که سالها بهعنوان یکی از مخاطبان دوستداشتنی و پروپاقرص تئاتر شناخته میشد، پس از آنکه در مهر دچار سکته مغزی شد، به دلیل عوارض ناشی از سکته مغزی ۴ دی درگذشت.
به درخواست شیرین یزدانبخش، بیماری او رسانهای نشد و پیکرش نیز صبح جمعه ۵ دی در قطعه ۷۰ بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.
عنایت بخشی بستری شد
عنایت بخشی بازیگر پیشکسوت سینما از حدود یک هفته قبل به دلیل عفونت در بیمارستان بستری شده است. این بازیگر هماکنون در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری و تحت درمان قرار دارد. طبق اعلام دکترها فعلاً زمان ترخیص این هنرمند از بیمارستان مشخص نیست. عنایت بخشی حدود ۷ ماه پیش نیز به دلیل عفونت در بیمارستان بستری شده بود.
«پیر پسر» بهترین فیلم جشن حافظ شد
در هفتهای که گذشت، بیست و چهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی مجله دنیای تصویر (تندیس حافظ) در پردیس رزمال برگزار شد.
در این رویداد، فیلم مستند «نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران» ساخته مهرداد اسکویی، بابک کریمی و روحالله انصاری مستند برگزیده اعلام شد. همچنین، تندیس حافظ بهترین بهترین فیلم کوتاه نیز به «میا» ساخته سیدعلی قاسمی رسید و لوح زرین حافظ به پاس نقشآفرینی در فیلم کوتاه «تایپیست» به فاطمه مسعودیفر اهدا شد.
در نهایت نیز، تندیس حافظ بهترین فیلم به «پیرپسر» و به تهیهکنندگان بابک حمیدیان و حنیف سروری اهدا شد.
تولید مشترک فیلم کودک با کشورهای عضو بریکس
نخستین نشست فرصتهای همکاری فیلمسازان سینمای کودک و نوجوان و کشورهای عضو بریکس با محوریت انجمن BEFMA و با حضور حبیب ایلبیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر، محمدحسین ایمانی خوشخو ریاست پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی و جمعی از فعالان و سینماگران حوزه کودک و نوجوان در هفتهای که گذشت، در پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار و ضرورت توسعه همکاریهای سینمایی کشورهای عضو بریکس در هماندیشی تهیهکنندگان و فعالان سینما بررسی شد.
هدف اصلی از برگزاری این نشست، بررسی و زمینهسازی برای همکاری و تولیدات مشترک میان ایران و کشورهای عضو بریکس در حوزه سینمای کودک و نوجوان بود.
بر اساس سخنان مطرحشده در نشست هادی اسماعیلی تأکید کرد که هدف اصلی، رسیدن به تولید مشترک از طریق ایجاد صندوق مشترک برای تولید محتوا میان کشورهای عضو بریکس است؛ اقدامی که میتواند گامی مهم برای بینالمللی شدن سینمای کودک ایران باشد. همچنین مقرر شد شرکتکنندگان در نشست، از جمله تهیهکنندگان و کارگردانان فعال در این حوزه، در نمایشگاه صنایع خلاق (۷ تا ۹ دی) با حضور مهمانان خارجی، نشستهای تخصصی برگزار کرده و آثار خود را معرفی کنند تا زمینه همکاریهای بینالمللی و معرفی جهانی سینمای کودک ایران فراهم شود.
هدف از برگزاری این نشست را میتوان در ۲ محور خلاصه کرد؛ اول ایجاد سازوکار مالی و محتوایی برای تولیدات مشترک با کشورهای عضو بریکس، دوم، توسعه تعاملات فرهنگی و معرفی سینمای کودک ایران در عرصه بینالمللی، با محوریت استفاده از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کشور.
استفاده از تکنولوژی جدید صدا در فیلم جدید حاتمیکیا
هفته گذشته، خبر رسید که فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمیکیا برای نخستین بار در ایران با یک تکنولوژی جدید ساخته میشود.
برای نخستین بار در سینمای ایران، میکس اتموس یک فیلم به عنوان تکنولوژی صدای روز دنیا در داخل کشور انجام میشود و «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمیکیا نخستین فیلم ایرانی در این زمینه خواهد بود.
این اثر سینمایی به تهیهکنندگی محمدرضا منصوری در حال تولید است و طراحی صدا و میکس اتموس این فیلم بر عهده علیرضا علویان است. علویان که پیش از این، صداگذاری و میکس اتموس انیمیشن «آخرین داستان» را در خارج از ایران انجام داده بود، این بار تمامی مراحل میکس و صداگذاری این اثر را با همکاری استودیو نارین در ایران پیش میبرد.
