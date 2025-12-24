  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

استفاده از یک تکنولوژی جدید در فیلم حاتمی‌کیا

استفاده از یک تکنولوژی جدید در فیلم حاتمی‌کیا

فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا برای نخستین بار در ایران با یک تکنولوژی جدید ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، برای نخستین بار در سینمای ایران، میکس اتموس یک فیلم به عنوان تکنولوژی صدای روز دنیا در داخل کشور انجام می‌شود و «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا نخستین فیلم ایرانی در این زمینه خواهد بود.

این اثر سینمایی به تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری در حال تولید است و طراحی صدا و میکس اتموس این فیلم بر عهده علیرضا علویان است.

علویان که پیش از این، صداگذاری و میکس اتموس انیمیشن «آخرین داستان» را در خارج از ایران انجام داده بود، این بار تمامی مراحل میکس و صداگذاری این اثر را با همکاری استودیو نارین در ایران پیش می‌برد.

در این پروژه، صدای سه‌بعدی و فراگیر اتموس نه‌تنها به‌عنوان یک تکنولوژی، بلکه به‌عنوان ابزاری روایی برای تقویت فضا، تنش و تجربه حسی مخاطب مورد استفاده قرار گرفته است.

استفاده از یک تکنولوژی جدید در فیلم حاتمی‌کیا

اگرچه در حال حاضر فقط پنج سینمای کشور در تهران، اصفهان و شیراز مجهز به سیستم پخش این نوع میکس هستند اما این دانش و تکنولوژی گامی در راستای کاهش وابستگی به استودیوهای خارجی به‌ویژه برای فیلم‌های بین‌المللی سینمای ایران محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش استفاده از فناوری‌های پیشرفته صدا در تولیدات آینده و همچنین تجهیز سالن‌های بیشتر به این سیستم پخش صدای باکیفیت باشد.

فیلم سینمایی «اسکورت» با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است که برای حضور در جشنواره فجر آماده می‌شود.

این اکشن ماجراجویانه به مسائل ملتهب شوتی‌ها می‌پردازد و تاکنون امیر جدیدی و هدی زین‌العابدین به عنوان ۲ بازیگر اصلی آن معرفی شده‌اند.

کد خبر 6700488
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها