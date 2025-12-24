به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، برای نخستین بار در سینمای ایران، میکس اتموس یک فیلم به عنوان تکنولوژی صدای روز دنیا در داخل کشور انجام می‌شود و «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا نخستین فیلم ایرانی در این زمینه خواهد بود.

این اثر سینمایی به تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری در حال تولید است و طراحی صدا و میکس اتموس این فیلم بر عهده علیرضا علویان است.

علویان که پیش از این، صداگذاری و میکس اتموس انیمیشن «آخرین داستان» را در خارج از ایران انجام داده بود، این بار تمامی مراحل میکس و صداگذاری این اثر را با همکاری استودیو نارین در ایران پیش می‌برد.

در این پروژه، صدای سه‌بعدی و فراگیر اتموس نه‌تنها به‌عنوان یک تکنولوژی، بلکه به‌عنوان ابزاری روایی برای تقویت فضا، تنش و تجربه حسی مخاطب مورد استفاده قرار گرفته است.

اگرچه در حال حاضر فقط پنج سینمای کشور در تهران، اصفهان و شیراز مجهز به سیستم پخش این نوع میکس هستند اما این دانش و تکنولوژی گامی در راستای کاهش وابستگی به استودیوهای خارجی به‌ویژه برای فیلم‌های بین‌المللی سینمای ایران محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش استفاده از فناوری‌های پیشرفته صدا در تولیدات آینده و همچنین تجهیز سالن‌های بیشتر به این سیستم پخش صدای باکیفیت باشد.

فیلم سینمایی «اسکورت» با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است که برای حضور در جشنواره فجر آماده می‌شود.

این اکشن ماجراجویانه به مسائل ملتهب شوتی‌ها می‌پردازد و تاکنون امیر جدیدی و هدی زین‌العابدین به عنوان ۲ بازیگر اصلی آن معرفی شده‌اند.