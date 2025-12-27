تجربه ای متفاوت از تئاتر روی صحنه نمایش

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مریم رضایی: جشنواره تئاتر کاسپین، رویدادی هنری و فرهنگی است که با هدف ارتقای جایگاه تئاتر و هنر در میان افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.

به گفته برگزار کنندگان، این جشنواره بستری را فراهم می‌کند تا هنرمندان معلول بتوانند استعدادهای خود را به نمایش بگذارند، با یکدیگر تبادل تجربه کنند و در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شوند.

این بار استان‌های منطقه دو گلستان، مازندران، سمنان، گیلان و خراسان شمالی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی دور هم جمع شده‌اند تا تجربه‌ای متفاوت از تئاتر را به روی صحنه بیاورند.

مدیرکل بهزیستی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت کاسپین با تاکید بر اینکه هنرمندان آن ثابت می‌کنند که معلولیت هرگز مانعی برای درخشش اراده و امید نیست، گفت: ۱۶ تئاتر مسابقه‌ای و دو تئاتر پژوهشی در این جشنواره در قالب نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی به روی صحنه خواهد رفت.

قدسیه آبشناس ادامه داد: کارگاه آموزشی در حاشیه این جشنواره در قالب تئاتر رادیویی برای شناسایی استعدادهای جدید نیز برگزار شد.

وی همچنین از ارتقای جایگاه تئاتر معلولین، نمایش توانمندی‌های هنرمندان معلول، افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ پذیرش و احترام به افراد دارای معلولیت و افزایش آگاهی عمومی در مورد توانایی‌های آن‌ها را از جمله مهمترین اهداف برگزاری چنین جشنواره‌هایی عنوان کرد.

نگاه داوران به آثار کیفی بوده است

در حاشیه برگزاری روز اول تئاترهای صحنه‌ای در سالن نگاه، سعید حبیب‌زاده، کارشناس هنری از مازندران که در این جشنواره حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: سطح هنری جشنواره بسیار بالاتری برخوردار است و نگاه داوران به آثار کیفی بوده است.

وی با اشاره به زمان کم استان گلستان برای میزبانی ادامه داد: میزبانی و برگزاری نمایش‌ها در روز اول به خوبی برگزار شد و هنوز روز اول جشنواره هستیم و این جشنواره ۳ روز دیگر هم ادامه دارد اما تا این جای کار همه چیز مطلوب است و شور و اشتیاقی که بین گروه‌های نمایشی و استان‌ها است پر شور تر نسبت به سال‌های گذشته است.

حبیب زاده در خصوص گروه‌های استان مازندران در این جشنواره افزود: مازندران در این جشنواره دو گروه هنری دارد. نمایش نوری در تاریکی که یک کار خیابانی و میدانی است که در روز اول جشنواره اجرا شد. این اثر در ابتدا قرار بود در فضای باز اجرا شود، اما به دلیل سرما به داخل سالن تالار منتقل شد.

وی در مورد گروه دوم استان مازندران هم گفت: تئاتر نت گم شده یک کار صحنه‌ای که قرار است در روز دوم اجرا شود. این اثر شامل حضور سه هنرمند توانخواه با مشکلات جسمی-حرکتی است و یک داستان عاشقانه اجتماعی را روایت می‌کند.

میزبانی گلستان در این دوره جشنوراه رضایت بخش بوده است

در ادامه مصاحبه، نویسنده و کارگردان سمنانی نمایش آزمون به خبرنگار مهر گفت: نمایش ما در بخش پژوهشی و غیررقابتی جشنواره حضور دارد و نمایش برای ارزیابی و رقابت در نظر گرفته نشده بلکه صرفاً برای اجرا و ارائه به مخاطبان در نظر گرفته شده است.

وی به اجرای نمایش در روز چهارم جشنواره اشاره کرد و توضیح داد: بازیگران نمایش از میان افراد دارای اختلالات روان انتخاب شده‌اند.

این انتخاب، به گفته وی، چالش‌های خاصی را در طول تمرینات و اجرا به همراه داشته است و موضوع اصلی نمایش، عشق و نقش آن در درمان است و پیام اصلی نمایش این است که هیچ درمانی بدون عشق و حمایت خانواده کامل نمی‌شود.

عبدوست به سختی‌های کار با بازیگرانی که دارای اختلالات روانی به‌ویژه اسکیزوفرنی و دوقطبی هستند، اشاره کرد و به خبرنگار مهر توضیح داد: این افراد نیاز به توجه و مراقبت بیشتری دارند و این امر، فرآیند تمرین و اجرا را پیچیده‌تر می‌کند. بازیگران از میان حدود ۷۰ نفر از اعضای یک مؤسسه خیریه شبانه‌روزی انتخاب شده‌اند.

وی از میزبانی جشنواره در گلستان ابراز رضایت و از استقبال گرم گلستانی‌ها تشکر کرد اما نسبت به عملکرد بازبین‌ها انتقاداتی دارد.

وی گفت: بازبین‌ها باید بی طرف باشند و بازبینی که در سمنان اجراها را دیده است خارج از قوانین نسبت به اجرای نمایش ما کم لطفی داشته است و نحوه انتخاب آثار برای شرکت در جشنواره ناعادلانه بوده که باعث می‌شود بسیاری از تلاش‌ها و زحمات هنرمندان نادیده گرفته شود.

عبدوست پیشنهاداتی را برای بهبود فرآیند انتخاب آثار مطرح کرد. وی پیشنهاد داد که جشنواره‌ها ابتدا در سطح استانی برگزار شوند و پس از انتخاب آثار برتر در سطح استانی، این آثار در سطح منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرند.

این رویکرد، به گفته وی، باعث می‌شود که فرصت بیشتری به هنرمندان داده شود و آثار باکیفیت‌تری به جشنواره راه پیدا کنند.

تئاتر یک رویکرد مؤثر برای توانمندسازی کودکان دارای معلولیت است

بهار زاهدی که به همراه همسرش اولین مرکز توانبخشی استان‌های شمالی کشور را در سال ۷۲ تأسیس کرده است و در این جشنواره با نمایش پیله روی صحنه رفته است در خصوص برگزاری این جشنواره گفت: مرکز ما از همان ابتدا، تئاتر و نمایش را به عنوان یک رویکرد مؤثر برای توانمندسازی کودکان و ایجاد تجربه‌های لذت‌بخش برای آن‌ها در نظر گرفته است. این رویکرد، در طول سال‌ها منجر به شرکت در جشنواره‌های مختلف معلولین، از جمله جشنواره منطقه‌ای کاسپین شده است.

وی در خصوص نمایش پیله گفت: این نمایش، داستانی است که توسط کودکان کم‌توان ذهنی و جسمی اجرا شده است. نمایش پیله داستان کودکی است که با بادبادکش بازی می‌کند. بادبادک وی در طوفان گم می‌شود و روی درختی گیر می‌کند. کودک با وجود معلولیت جسمی، تلاش می‌کند بادبادک را نجات دهد، اما موفق نمی‌شود. در ادامه، کودک با یک پیله مواجه می‌شود و با آن ارتباط برقرار می‌کند. در این میان، حیواناتی مانند گربه، مورچه‌ها و مرغ و خروس برای تصاحب پیله تلاش می‌کنند، اما کودک از آن دفاع می‌کند. در نهایت، با نمایش لحظه تولد پروانه از پیله، پروانه به کودک کمک می‌کند تا بادبادکش را از درخت بگیرد و به وی بازگرداند.

وی تأکید می‌کند: کار با این کودکان، علی‌رغم چالش‌های فراوان، بسیار لذت‌بخش و انرژی‌بخش است و این کار، فراتر از یک شغل است و نوعی کار دلی محسوب می‌شود.

جشنواره تئاتر کاسپین، نقش مهمی در ارتقای جایگاه تئاتر معلولین و توانمندسازی هنرمندان معلول دارد.

این جشنواره، فرصتی را فراهم می‌کند تا این هنرمندان بتوانند صدای خود را به گوش جامعه برسانند و در ساختن جامعه‌ای فراگیرتر و عادلانه‌تر سهیم باشند. جشنواره تئاتر کاسپین، نه تنها یک رویداد هنری، بلکه یک حرکت اجتماعی است که به دنبال ایجاد تغییر و تحول در نگرش‌ها و باورهای جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت است.