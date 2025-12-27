امینی: فروشنده تجهیزات پزشکی در گیلان ۱۰ میلیارد ریال محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم هیئت بدوی تعزیرات حکومتی رشت به پرونده تقلب در فروش لوازم و تجهیزات پزشکی که با شکایت شاکیان خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی دریافت نظریه کارشناسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده ۵۰۲ میلیون ریال در حق شاکیان خصوصی به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان صنعت معدن تجارت این گزارش را پس از شکایت شاکیان خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.