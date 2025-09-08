  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

مبل فروش متخلف بیش از یک میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: واحد صنفی مبل فروشی به دلیل تقلب و گرانفروشی به پرداخت یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال در تعزیرات حکومتی گیلان محکوم شد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تقلب و گران فروشی یک دست مبلمان با شکایت شاکی خصوصی در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده ۳۷۵ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف این گزارش راپس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

