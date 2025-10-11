  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

امینی: مکانیک متخلف بیش از ۲ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

رشت- مدیر کل تعزیرات حکومتی از محکومیت بیش از ۲ میلیارد ریالی مکانیک خودرو به دلیل تقلب در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رشت به پرونده تقلب میکانیک خودرو که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی دریافت نظریه کارشناس رسمی دادگستری اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد .

امینی گفت : شعبه رسیدگی کننده ۴۵۳ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۳۵میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف این گزارش راپس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

