به گزارش خبرگزاری مهر، گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد اعلام کرد بهرام بیضایی درست در روز تولد هشتاد و هفت سالگی‌اش درگذشت: پنجم دی، که به احترامِ زادروزش (و درگذشتِ اکبر رادی) روزِ نمایشنامه‌نویس نامیده شده؛ پنج سال پس از تلاش حماسی و درخشانش برای تکمیل متن «داش‌آکل به‌گفته مرجان».

بارها گفته بود موطن و مسلک او عالم فرهنگ است. عشقی عظیم به ایران داشت و لحظه‌ای از برکشیدن و پاس داشتن میراث فرهنگی ایران دست نکشید. دانشگاه ما به‌زودی جلسه‌ای در بزرگداشت زندگی و آثار این هنرمند بی‌بدیلِ ایران‌دوست و ایران‌شناس برگزار خواهد کرد.

گروه ایرانشناسی دانشگاه استانفورد به‌ویژه سپاسگزار مژده شمسایی است که بی همدلی و همراهی او زندگی بیضایی در این سال‌ها از لونی دیگر می‌بود.

به قول شاهنامه که بیضایی عمری در آن زیست، اگر مرگ داد است بیداد چیست.

محمد رحمانیان نویسنده و کارگردان تئاتر نیز درگذشت این هنرمند سرشناس را تأیید کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این نویسنده و کارگردان مطرح را به جامعه هنری کشور تسلیت می‌گوید.