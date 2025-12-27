پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درگذشت بهرام بیضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سیدعباس صالحی آمده است: «درگذشت استاد بهرام بیضایی، نمایشنامه‌نویس، پژوهشگر و فیلمنامه‌نویس، موجب تأثر شد. ایشان در سال‌های طولانی فعالیت هنری خود، با خلق آثار نمایشی و سینمایی و توجه به ریشه‌های فرهنگی و اسطوره‌ای، سهمی درخور در گسترش روایت‌گری ایرانی ایفا کردند.

اهتمام زنده‌یاد بیضایی به پژوهش و ارتقای دانش نمایش، در کنار نقش مؤثر در تربیت نسل جدید، بخشی از میراث فرهنگی این استاد هنرمند را شکل داده است. آثار، پژوهش‌ها و نوشته‌های زنده‌یاد بیضایی از تالیفات، تا آثار نمایشی و سینمایی در حافظه هنر ایران پایدار خواهد ماند.

این سوگ را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، هنرمندان و دوستداران هنرهای نمایشی و سینما تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی خواستارم.»