امین تارخ و پرویز پورحسینی در زادروز بهرام بیضایی چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، روز ۵ دی سال ۱۳۹۱ بود که زنده‌یاد امین تارخ و زنده‌یاد پرویز پورحسینی بازیگران مطرح تئاتر ایران، در گفتگویی با خبرنگار مهر زادروز بهرام بیضایی را تبریک گفتند.

امین تارخ که تجربه همکاری با بیضایی را در نمایش «مرگ یزدگرد» داشت، درباره این نمایشنامه‌نویس و کارگردان مطرح تئاتر ایران گفته بود: من در بدو ورودم به دانشکده پردیس هنرهای زیبا افتخار این را داشتم که زیر نظر استاد بهرام بیضایی آموزش ببینم. دوستانی که در آن دوره از زمان وارد تئاتر شدند از آن ایام به عنوان دوره طلایی یاد می‌کنند چون از بین ۷۰ تا ۸۰ نفری که بودند هر کدام به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر و نویسنده داستان‌های کوتاه وارد فعالیت شدند.

وی معتقد بود بهرام بیضایی شخصیتی تأثیرگذار دارد و در این تأثیرگذاری بی‌رقیب است. تارخ یادآور شده بود: استاد بیضایی در ۲۲ سالگی کتاب «نمایش در ایران» را نوشت که بسیار نایاب است. البته به ادعای آقای بیضایی این پژوهش هنوز تمام نشده و ادامه آن ضمیمه کتاب نشد و این از بدشانسی ما بود که نتوانستیم خواننده ادامه این کتاب و پژوهش باشیم.

این بازیگر تئاتر، بهرام بیضایی را از مؤثرترین شخصیت‌های تئاتری ایران دانسته و تأکید کرده بود: وی در قله‌ای نشسته که کسی نمی‌تواند به راحتی به آن برسد. جایگزینی برای استاد بیضایی پیدا نشد و نتوانستیم پیدا کنیم و اگر غلو نباشد نخواهیم توانست. یکی از بهترین افتخارات من این بود که در سال ۵۸ در بهترین نمایشنامه استاد بیضایی حضور داشتم و حتی بازی در سینما را هم با نسخه سینمایی «مرگ یزدگرد» آغاز کردم.

تارخ با اشاره به اینکه بیضایی به تئاتر ایران قوت و قدرت بخشید و ابعاد عمیقی را به تئاتر ایران تزریق کرد، یادآور شده بود: فکر می‌کنم بهرام بیضایی به لحاظ تاریخ نگاری و وقایع نگاری خدمت ارزنده‌ای به تئاتر ایران کرد و آثار به جای مانده از او بسیار ارزشمند هستند. استاد بیضایی به عنوان نمایشنامه‌نویس بسیار تأثیرگذار بود و از همه بالاتر در مقام کارگردان اجراهایی را در حد الگو به تئاتر ایران ارائه داد.

وی تأکید کرده بود: بسیاری از تئاتری‌ها هنوز نتوانستند از موقعیت استاد بیضایی استفاده کنند. هنوز که هنوز است کسانی که در تئاتر به عنوان نسل دوم و سوم آقای بیضایی کار می‌کنند از حضورش بهره‌مند بوده و تغذیه می‌کنند. اندیشمند بودن، خلاقیت و جدیت در کار و مؤمنامه کار کردن همه خصوصیات کسی است که بهرام بیضایی نام دارد و من به احترامش سر تعظیم فرود می‌آورم.

زنده‌یاد پرویز پورحسینی نیز با یک جمله احترام خود را نسبت به استادش نشان داده بود و زادروز بهرام بیضایی را چنین تبریک گفته بود: بهرام بیضایی بزرگ مرد هنرهای نمایشی ایران زمین است. استاد زاد روزت مبارک.