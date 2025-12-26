«فینگرفود» به بهرام بیضایی تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای نمایش، «فینگر فود» به نویسندگی نوشین تبریزی، کارگردانی سیما تیرانداز و تهیهکنندگی محمد نظری، شامگاه روز گذشته، پنجشنبه ۴ دی با حضور جمعی از چهرههای فرهنگ و هنر در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرای عموم خود را آغاز کرد.
سیما تیرانداز پس از پایان اجرا، ضمن تشکر از مخاطبان که شب اول را برای تماشای نمایش «فینگر فود» انتخاب کردهاند، در صحبتهایی گفت: شب تولد آقای بهرام بیضایی است؛ کسی که همه ما به نوعی مدیون ایشان هستیم. با افتخار اجرای امشب را به ایشان تقدیم میکنیم.
هایده حائری نیز در صحبتهایی گفت: ماجرای مهاجرت دغدغه کلی همه کشورهایی است که در شرایط ما زندگی میکنند. اما موضوع مهمتر در این بین، تفاوتی است که در دیدگاه خانمها نسبت به این موضوع وجود دارد.
وی ادامه داد: مسئله رفتن یک بخش ماجراست؛ اما ماجراهای دیگری هست که ما را درگیر کرده و خودش را در اشکال مختلف نشان میدهد. اما آقایان محترم بگذارید بگویم که شما از امتیازاتی برخوردارید که ما نیستیم. ما چه در درون این مملکت و چه در بیرون با مشکلاتی مواجهیم. بنابراین قدرشناس زنان مملکت خود باشیم؛ زیرا آنها کسانی هستند که با قدرت و شجاعت در مقابل تمام فشارهایی که جامعه به آنها وارد میکند، میایستند.
نمایش «فینگرفود»، زندگی زنی در دهه شصت را روایت میکند که در جستوجوی خوشبختی سفری را آغاز میکند.
فهمیه امن زاده و مارال جمالپناه بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
هایده حائری، محمدرضا خاکی، احمد مسجد جامعی از جمله چهرههایی بودند که به تماشای نمایش «فینگر فود» در شب اول اجرای آن نشستند.
نمایش «فینگر فود» به نویسندگی نوشین تبریزی، کارگردانی سیما تیرانداز، تهیهکنندگی محمد نظری، از پنجشنبه ۴ دی، اجرای خود را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده و هر شب ساعت ۲۰ میزبان مخاطبان است.
علاقهمندان به تماشای این نمایش میتوانند با مراجعه به سایت تیوال و گیشه نمایش (به صورت مجازی) یا گیشه تئاتر شهر (به صورت فیزیکی) اقدام به خرید بلیت کنند.
