به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس (تالار دوم) و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با افزایش ۳۴۰۲ و ۷۴۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۱۱۹ هزار و ۵۲ تومان و ۸۱ هزار و ۷۹۴ تومان داد و ستد شد.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۸۱۷,۹۴۶ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد بالغ ۱۰۸ درصدی (حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، نزدیک شدن نرخ حواله به کانال ۸۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود. لذا انتظار می‌رود در صورت ادامه روند افزایش نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

شایان ذکر است طی ۷۰۰ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۱,۱۹۰,۵۲۸ ریال بیانگر رشد بیش از ۱۸۸ درصدی (بیش از ۷۷ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی در تالار دوم و برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با افزایش ۴۰۹۳ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۴۰ هزار و ۱۶۵ تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با افزایش ۹۴۰ تومانی به ۹۶ هزار و ۲۹۹ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات به ترتیب با افزایش ۹۲۶ و ۲۰۳ تومانی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب در قیمت ۳۲ هزار و ۴۱۷ تومان و ۲۲ هزار و ۲۷۲ تومان داد و ستد شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز گروه دوم و اسکناس حواله حواله کالاهای اساسی و ضروری خرید فروش خرید فروش نرخ خرید نرخ فروش نرخ نرخ تغییر نرخ نرخ تغییر دلار آمریکا USD ۱,۱۷۹,۸۱۳ ۱,۱۹۰,۵۲۸ ۳۴,۰۲۱ ۸۱۰,۵۸۴ ۸۱۷,۹۴۶ ۷,۴۶۲ ۲۸۲,۴۳۵ ۲۸۵,۰۰۰ یورو EUR ۱,۳۸۹,۰۳۶ ۱,۴۰۱,۶۵۱ ۴۰,۹۳۲ ۹۵۴,۳۳۰ ۹۶۲,۹۹۷ ۹,۴۰۱ ۳۳۲,۵۲۱ ۳۳۵,۵۴۱ پوند انگلیس GBP ۱,۵۹۲,۴۳۳ ۱,۶۰۶,۸۹۵ ۴۷,۰۱۳ ۱,۰۹۴,۰۷۳ ۱,۱۰۴,۰۰۹ ۱۰,۸۳۸ ۳۸۱,۲۱۲ ۳۸۴,۶۷۴ درهم امارات متحده عربی AED ۳۲۱,۲۵۶ ۳۲۴,۱۷۴ ۹,۲۶۴ ۲۲۰,۷۱۸ ۲۲۲,۷۲۲ ۲,۰۳۲ ۷۶,۹۰۶ ۷۷,۶۰۴ یوان چین CNY ۱۶۸,۳۸۷ ۱۶۹,۹۱۶ ۴,۸۵۷ ۱۱۵,۶۸۹ ۱۱۶,۷۴۰ ۱,۰۶۶ ۴۰,۳۱۰ ۴۰,۶۷۶ یکصد دینار عراق IQD ۹۰,۰۴۴ ۹۰,۸۶۲ ۲,۵۹۸ ۶۱,۸۶۴ ۶۲,۴۲۶ ۵۷۰ ۲۱,۵۵۵ ۲۱,۷۵۱ یکصد ین ژاپن JPY ۷۵۳,۵۸۳ ۷۶۰,۴۲۷ ۲۲,۰۹۶ ۵۱۷,۷۴۵ ۵۲۲,۴۴۷ ۵,۰۲۲ ۱۸۰,۴۰۰ ۱۸۲,۰۳۸ ریال عمان OMR ۳,۰۶۵,۰۹۱ ۳,۰۹۲,۹۲۷ ۸۸,۳۷۸ ۲,۱۰۵,۸۵۵ ۲,۱۲۴,۹۸۰ ۱۹,۳۸۲ ۷۳۳,۷۵۱ ۷۴۰,۴۱۵ روبل روسیه RUB ۱۵,۰۹۴ ۱۵,۲۳۱ ۵۱۵ ۱۰,۳۷۱ ۱۰,۴۶۵ ۱۵۲ ۳,۶۱۳ ۳,۶۴۶ لیر ترکیه TRY ۲۷,۵۳۱ ۲۷,۷۸۱ ۸۴۱ ۱۸,۹۱۵ ۱۹,۰۸۷ ۲۰۷ ۶,۵۹۰ ۶,۶۵۰ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۸۱۶,۵۳۰ ۸۲۳,۹۴۶ ۲۱,۷۳۱ ۵۶۰,۹۹۳ ۵۶۶,۰۸۸ ۳,۸۹۳ ۱۹۵,۴۶۹ ۱۹۷,۲۴۴ روپیه هند INR ۱۳,۱۴۱ ۱۳,۲۶۰ ۳۸۶ ۹,۰۲۸ ۹,۱۱۰ ۸۸ ۳,۱۴۵ ۳,۱۷۴ دلار کانادا CAD ۸۶۲,۶۸۳ ۸۷۰,۵۱۸ ۲۴,۲۱۴ ۵۹۲,۷۰۲ ۵۹۸,۰۸۵ ۴,۹۹۲ ۲۰۶,۵۱۷ ۲۰۸,۳۹۳ دلار استرالیا AUD ۷۹۲,۳۳۶ ۷۹۹,۵۳۲ ۲۳,۷۳۱ ۵۴۴,۳۷۰ ۵۴۹,۳۱۴ ۵,۶۳۰ ۱۸۹,۶۷۷ ۱۹۱,۴۰۰ فرانک سویس CHF ۱,۴۹۴,۷۷۳ ۱,۵۰۸,۳۴۸ ۴۴,۵۳۴ ۱,۰۲۶,۹۷۶ ۱,۰۳۶,۳۰۳ ۱۰,۴۵۷ ۳۵۷,۸۳۳ ۳۶۱,۰۸۳ کرون سوئد SEK ۱۲۸,۸۴۰ ۱۳۰,۰۱۰ ۳,۸۷۲ ۸۸,۵۱۹ ۸۹,۳۲۳ ۹۲۵ ۳۰,۸۴۳ ۳۱,۱۲۳ کرون نروژ NOK ۱۱۷,۸۶۲ ۱۱۸,۹۳۲ ۳,۴۹۴ ۸۰,۹۷۶ ۸۱,۷۱۱ ۸۱۲ ۲۸,۲۱۵ ۲۸,۴۷۱ کرون دانمارک DKK ۱۸۵,۹۵۱ ۱۸۷,۶۴۰ ۵,۴۷۹ ۱۲۷,۷۵۷ ۱۲۸,۹۱۷ ۱,۲۵۸ ۴۴,۵۱۵ ۴۴,۹۱۹ ریال قطر QAR ۳۲۴,۱۲۴ ۳۲۷,۰۶۸ ۹,۳۴۶ ۲۲۲,۶۸۸ ۲۲۴,۷۱۰ ۲,۰۵۰ ۷۷,۵۹۲ ۷۸,۲۹۷ ریال عربستان SAR ۳۱۴,۶۱۷ ۳۱۷,۴۷۴ ۹,۰۷۲ ۲۱۶,۱۵۶ ۲۱۸,۱۱۹ ۱,۹۹۰ ۷۵,۳۱۶ ۷۶,۰۰۰ دیناربحرین BHD ۳,۱۳۷,۸۰۱ ۳,۱۶۶,۲۹۸ ۹۰,۴۸۲ ۲,۱۵۵,۸۱۰ ۲,۱۷۵,۳۸۸ ۱۹,۸۴۵ ۷۵۱,۱۵۷ ۷۵۷,۹۷۹ دینار کویت KWD ۳,۸۳۴,۱۴۱ ۳,۸۶۸,۹۶۲ ۱۰۵,۹۱۱ ۲,۶۳۴,۲۲۷ ۲,۶۵۸,۱۵۰ ۲۰,۹۹۱ ۹۱۷,۸۵۳ ۹۲۶,۱۸۹ یکصد روپیه پاکستان PKR ۴۲۱,۲۰۰ ۴۲۵,۰۲۵ ۱۲,۱۸۸ ۲۸۹,۳۸۳ ۲۹۲,۰۱۱ ۲,۶۹۴ ۱۰۰,۸۳۱ ۱۰۱,۷۴۷

نکاتی در خصوص نرخ‌های اعلامی

نرخ گروه (تالار) دوم و اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در گروه دوم متقاضیان سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.

نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله (اول) ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. این نرخ از تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.

نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

دلار ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود. بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.‌

نرخ بانک مرکزی در مسیر بازاری شدن؟

دلار روز گذشته در شرایطی در بازار آزاد در محدوده ۱۳۹ هزار تومان معامله شد که ظرف ۲ ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. همزمانی رشد پیوسته نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله به‌ویژه جهش حواله دلار به کانال ۸۱ هزار تومان و افزایش نرخ یورو توافقی تالار اول به بیش از ۹۶ هزار تومان این برداشت را تقویت می‌کند که شکاف میان نرخ رسمی و آزاد بیش از گذشته در حال کاهش تدریجی است؛ هرچند بانک مرکزی به‌طور رسمی هرگونه برنامه برای تک‌نرخی شدن یا افزایش دستوری نرخ‌ها را رد می‌کند، اما واقعیت داده‌ها نشان می‌دهد سازوکار کشف نرخ در بازار ارز تجاری، عملاً با شیبی کنترل‌شده به سمت منطق بازار حرکت می‌کند. این روند از یک‌سو به‌عنوان سیگنالی مثبت برای شرکت‌های بورسی صادرات‌محور و بهبود انتظارات سودآوری آنها عمل می‌کند و از سوی دیگر، این پرسش را پررنگ‌تر می‌سازد که آیا سیاست‌گذار بدون اعلام رسمی، در حال زمینه‌سازی برای «بازاری‌تر شدن» نرخ‌های مرجع ارزی است؛ مسیری که اگرچه می‌تواند رانت و چندنرخی بودن را کمرنگ کند، اما مدیریت تبعات تورمی آن همچنان چالش اصلی بانک مرکزی باقی خواهد ماند.