قیمت دلار رسمی پایین کشید؛ عرضه گسترده ارز صادرکنندگان در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و با افت محسوس ۸۵۸ و ۸۳۳ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۱۳۱ هزار و ۴۰۲ تومان و ۱۲۷ هزار و ۵۷۴ تومان داد و ستد شد.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با کاهش ۱۳۴۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۵۳ هزار و ۶۰۱ تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با کاهش ۱۳۰۲ تومانی به ۱۴۹ هزار و ۱۲۷ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات به ترتیب با کاهش ۲۳۳ و ۲۲۶ نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب در قیمت ۳۵ هزار و ۷۸۰ تومان و ۳۴ هزار و ۷۳۷ تومان داد و ستد شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۱,۳۰۲,۱۹۴ ۱,۳۱۴,۰۲۰ -۸,۵۸۲ ۱,۲۶۴,۲۶۶ ۱,۲۷۵,۷۴۸ -۸,۳۳۲ یورو EUR ۱,۵۲۲,۱۹۳ ۱,۵۳۶,۰۱۷ -۱۳,۴۱۴ ۱,۴۷۷,۸۵۷ ۱,۴۹۱,۲۷۹ -۱۳,۰۲۴ پوند انگلیس GBP ۱,۷۵۷,۵۷۲ ۱,۷۷۳,۵۳۴ -۱۵,۱۹۵ ۱,۷۰۶,۳۸۲ ۱,۷۲۱,۸۷۹ -۱۴,۷۵۲ درهم امارات متحده عربی AED ۳۵۴,۵۸۰ ۳۵۷,۸۰۰ -۲,۳۳۷ ۳۴۴,۲۵۳ ۳۴۷,۳۷۹ -۲,۲۶۸ یوان چین CNY ۱۸۶,۴۲۴ ۱۸۸,۱۱۷ -۱,۰۷۷ ۱۸۰,۹۹۴ ۱۸۲,۶۳۸ -۱,۰۴۵ یکصد دینار عراق IQD ۹۹,۳۹۴ ۱۰۰,۲۹۷ -۶۰۹ ۹۶,۴۹۹ ۹۷,۳۷۵ -۵۹۲ یکصد ین ژاپن JPY ۸۳۰,۹۹۵ ۸۳۸,۵۴۲ -۷,۳۹۵ ۸۰۶,۷۹۱ ۸۱۴,۱۱۸ -۷,۱۸۱ ریال عمان OMR ۳,۳۸۴,۰۳۴ ۳,۴۱۴,۷۶۷ -۲۲,۵۲۲ ۳,۲۸۵,۴۷۱ ۳,۳۱۵,۳۰۹ -۲۱,۸۶۶ روبل روسیه RUB ۱۶,۱۷۵ ۱۶,۳۲۲ -۳۰ ۱۵,۷۰۳ ۱۵,۸۴۶ -۲۹ لیر ترکیه TRY ۳۰,۲۶۳ ۳۰,۵۳۸ -۱۹۹ ۲۹,۳۸۲ ۲۹,۶۴۹ -۱۹۳ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۸۹۹,۷۴۷ ۹۰۷,۹۱۸ -۷,۳۰۳ ۸۷۳,۵۴۱ ۸۸۱,۴۷۴ -۷,۰۹۰ روپیه هند INR ۱۴,۴۵۱ ۱۴,۵۸۲ -۷۶ ۱۴,۰۳۰ ۱۴,۱۵۷ -۷۴ دلار کانادا CAD ۹۴۴,۲۸۴ ۹۵۲,۸۶۰ -۸,۴۶۰ ۹۱۶,۷۸۱ ۹۲۵,۱۰۷ -۸,۲۱۳ دلار استرالیا AUD ۸۷۶,۵۶۸ ۸۸۴,۵۲۹ -۳,۸۸۴ ۸۵۱,۰۳۷ ۸۵۸,۷۶۶ -۳,۷۷۱ فرانک سویس CHF ۱,۶۳۷,۰۴۲ ۱,۶۵۱,۹۰۹ -۱۶,۹۹۴ ۱,۵۸۹,۳۶۱ ۱,۶۰۳,۷۹۵ -۱۶,۵۰۰ کرون سوئد SEK ۱۴۱,۴۲۷ ۱۴۲,۷۱۱ -۱,۲۹۰ ۱۳۷,۳۰۷ ۱۳۸,۵۵۴ -۱,۲۵۲ کرون نروژ NOK ۱۲۹,۶۴۷ ۱۳۰,۸۲۴ -۱,۰۰۰ ۱۲۵,۸۷۱ ۱۲۷,۰۱۴ -۹۷۱ کرون دانمارک DKK ۲۰۳,۷۱۰ ۲۰۵,۵۶۰ -۱,۸۲۵ ۱۹۷,۷۷۷ ۱۹۹,۵۷۳ -۱,۷۷۱ ریال قطر QAR ۳۵۷,۷۴۶ ۳۶۰,۹۹۵ -۲,۳۵۷ ۳۴۷,۳۲۶ ۳۵۰,۴۸۰ -۲,۲۸۹ ریال عربستان SAR ۳۴۷,۲۵۱ ۳۵۰,۴۰۵ -۲,۲۸۹ ۳۳۷,۱۳۷ ۳۴۰,۱۹۹ -۲,۲۲۲ دیناربحرین BHD ۳,۴۶۳,۲۸۱ ۳,۴۹۴,۷۳۴ -۲۲,۸۲۵ ۳,۳۶۲,۴۱۰ ۳,۳۹۲,۹۴۷ -۲۲,۱۵۹ دینار کویت KWD ۴,۲۳۸,۸۵۶ ۴,۲۷۷,۳۵۲ -۲۸,۰۸۷ ۴,۱۱۵,۳۹۵ ۴,۱۵۲,۷۷۰ -۲۷,۲۶۹ یکصد روپیه پاکستان PKR ۴۶۲,۴۹۵ ۴۶۶,۶۹۵ -۵,۲۸۱ ۴۴۹,۰۲۴ ۴۵۳,۱۰۲ -۵,۱۲۷

نکاتی در خصوص نرخ‌های اعلامی

نرخ اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.

نرخ حواله بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

روز گذشته مرکز مبادله ارز اعلام کرد در راستای سیاست‌های جدید ارزی و یکپارچه سازی تالارهای اول و دوم معاملاتی ارز و تدابیر اتخاذ شده، جمع معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری در روز جاری با ۲۷۵ میلیون دلار معامله انواع ارزها و با مشارکت فعال صادرکنندگان عمده شکسته شد.