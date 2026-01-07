قیمت دلار رسمی پایین کشید؛ عرضه گسترده ارز صادرکنندگان در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و با افت محسوس ۸۵۸ و ۸۳۳ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۱۳۱ هزار و ۴۰۲ تومان و ۱۲۷ هزار و ۵۷۴ تومان داد و ستد شد.
نرخ سایر ارزها
قیمت توافقی برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با کاهش ۱۳۴۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۵۳ هزار و ۶۰۱ تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با کاهش ۱۳۰۲ تومانی به ۱۴۹ هزار و ۱۲۷ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات به ترتیب با کاهش ۲۳۳ و ۲۲۶ نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب در قیمت ۳۵ هزار و ۷۸۰ تومان و ۳۴ هزار و ۷۳۷ تومان داد و ستد شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
|نوع ارز
|کد ارز
|نرخ اسکناس (ریال)
|نرخ حواله (ریال)
|خرید
|فروش
|تغییر نسبت به روز قبل
|خرید
|فروش
|تغییر نسبت به روز قبل
|دلار آمریکا
|USD
|۱,۳۰۲,۱۹۴
|۱,۳۱۴,۰۲۰
|-۸,۵۸۲
|۱,۲۶۴,۲۶۶
|۱,۲۷۵,۷۴۸
|-۸,۳۳۲
|یورو
|EUR
|۱,۵۲۲,۱۹۳
|۱,۵۳۶,۰۱۷
|-۱۳,۴۱۴
|۱,۴۷۷,۸۵۷
|۱,۴۹۱,۲۷۹
|-۱۳,۰۲۴
|پوند انگلیس
|GBP
|۱,۷۵۷,۵۷۲
|۱,۷۷۳,۵۳۴
|-۱۵,۱۹۵
|۱,۷۰۶,۳۸۲
|۱,۷۲۱,۸۷۹
|-۱۴,۷۵۲
|درهم امارات متحده عربی
|AED
|۳۵۴,۵۸۰
|۳۵۷,۸۰۰
|-۲,۳۳۷
|۳۴۴,۲۵۳
|۳۴۷,۳۷۹
|-۲,۲۶۸
|یوان چین
|CNY
|۱۸۶,۴۲۴
|۱۸۸,۱۱۷
|-۱,۰۷۷
|۱۸۰,۹۹۴
|۱۸۲,۶۳۸
|-۱,۰۴۵
|یکصد دینار عراق
|IQD
|۹۹,۳۹۴
|۱۰۰,۲۹۷
|-۶۰۹
|۹۶,۴۹۹
|۹۷,۳۷۵
|-۵۹۲
|یکصد ین ژاپن
|JPY
|۸۳۰,۹۹۵
|۸۳۸,۵۴۲
|-۷,۳۹۵
|۸۰۶,۷۹۱
|۸۱۴,۱۱۸
|-۷,۱۸۱
|ریال عمان
|OMR
|۳,۳۸۴,۰۳۴
|۳,۴۱۴,۷۶۷
|-۲۲,۵۲۲
|۳,۲۸۵,۴۷۱
|۳,۳۱۵,۳۰۹
|-۲۱,۸۶۶
|روبل روسیه
|RUB
|۱۶,۱۷۵
|۱۶,۳۲۲
|-۳۰
|۱۵,۷۰۳
|۱۵,۸۴۶
|-۲۹
|لیر ترکیه
|TRY
|۳۰,۲۶۳
|۳۰,۵۳۸
|-۱۹۹
|۲۹,۳۸۲
|۲۹,۶۴۹
|-۱۹۳
|یک هزار وون کره جنوبی
|KRW
|۸۹۹,۷۴۷
|۹۰۷,۹۱۸
|-۷,۳۰۳
|۸۷۳,۵۴۱
|۸۸۱,۴۷۴
|-۷,۰۹۰
|روپیه هند
|INR
|۱۴,۴۵۱
|۱۴,۵۸۲
|-۷۶
|۱۴,۰۳۰
|۱۴,۱۵۷
|-۷۴
|دلار کانادا
|CAD
|۹۴۴,۲۸۴
|۹۵۲,۸۶۰
|-۸,۴۶۰
|۹۱۶,۷۸۱
|۹۲۵,۱۰۷
|-۸,۲۱۳
|دلار استرالیا
|AUD
|۸۷۶,۵۶۸
|۸۸۴,۵۲۹
|-۳,۸۸۴
|۸۵۱,۰۳۷
|۸۵۸,۷۶۶
|-۳,۷۷۱
|فرانک سویس
|CHF
|۱,۶۳۷,۰۴۲
|۱,۶۵۱,۹۰۹
|-۱۶,۹۹۴
|۱,۵۸۹,۳۶۱
|۱,۶۰۳,۷۹۵
|-۱۶,۵۰۰
|کرون سوئد
|SEK
|۱۴۱,۴۲۷
|۱۴۲,۷۱۱
|-۱,۲۹۰
|۱۳۷,۳۰۷
|۱۳۸,۵۵۴
|-۱,۲۵۲
|کرون نروژ
|NOK
|۱۲۹,۶۴۷
|۱۳۰,۸۲۴
|-۱,۰۰۰
|۱۲۵,۸۷۱
|۱۲۷,۰۱۴
|-۹۷۱
|کرون دانمارک
|DKK
|۲۰۳,۷۱۰
|۲۰۵,۵۶۰
|-۱,۸۲۵
|۱۹۷,۷۷۷
|۱۹۹,۵۷۳
|-۱,۷۷۱
|ریال قطر
|QAR
|۳۵۷,۷۴۶
|۳۶۰,۹۹۵
|-۲,۳۵۷
|۳۴۷,۳۲۶
|۳۵۰,۴۸۰
|-۲,۲۸۹
|ریال عربستان
|SAR
|۳۴۷,۲۵۱
|۳۵۰,۴۰۵
|-۲,۲۸۹
|۳۳۷,۱۳۷
|۳۴۰,۱۹۹
|-۲,۲۲۲
|دیناربحرین
|BHD
|۳,۴۶۳,۲۸۱
|۳,۴۹۴,۷۳۴
|-۲۲,۸۲۵
|۳,۳۶۲,۴۱۰
|۳,۳۹۲,۹۴۷
|-۲۲,۱۵۹
|دینار کویت
|KWD
|۴,۲۳۸,۸۵۶
|۴,۲۷۷,۳۵۲
|-۲۸,۰۸۷
|۴,۱۱۵,۳۹۵
|۴,۱۵۲,۷۷۰
|-۲۷,۲۶۹
|یکصد روپیه پاکستان
|PKR
|۴۶۲,۴۹۵
|۴۶۶,۶۹۵
|-۵,۲۸۱
|۴۴۹,۰۲۴
|۴۵۳,۱۰۲
|-۵,۱۲۷
نکاتی در خصوص نرخهای اعلامی
- نرخ اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود.
- نرخ حواله بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود.
- بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
روز گذشته مرکز مبادله ارز اعلام کرد در راستای سیاستهای جدید ارزی و یکپارچه سازی تالارهای اول و دوم معاملاتی ارز و تدابیر اتخاذ شده، جمع معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری در روز جاری با ۲۷۵ میلیون دلار معامله انواع ارزها و با مشارکت فعال صادرکنندگان عمده شکسته شد.
نظر شما