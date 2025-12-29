قیمت دلار رسمی ۱۲۱ هزار تومان را هم رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس (تالار دوم) و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با افزایش ۲۳۵۸ و ۷۲۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۱۲۱ هزار و ۴۱۱ تومان و ۸۲ هزار و ۵۱۵ تومان داد و ستد شد.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۸۲۵,۱۵۲ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد بالغ ۱۱۰ درصدی (حدود ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، نزدیک شدن نرخ حواله به کانال ۸۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود. لذا انتظار می‌رود در صورت ادامه روند افزایش نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

شایان ذکر است طی ۷۰۰ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۱,۲۱۴,۱۱۲ ریال بیانگر رشد نزدیک به ۱۹۴ درصدی (بیش از ۸۰ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی در تالار دوم و برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با افزایش ۲۷۲۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۴۲ هزار و ۸۸۶ تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با افزایش ۸۱۱ تومانی به ۹۷ هزار و ۱۱۰ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات به ترتیب با افزایش ۶۴۲ و ۱۹۶ تومانی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب در قیمت ۳۳ هزار و ۵۹ تومان و ۲۲ هزار و ۴۶۸ تومان داد و ستد شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز گروه دوم و اسکناس حواله حواله کالاهای اساسی و ضروری خرید فروش خرید فروش نرخ خرید نرخ فروش نرخ نرخ تغییر نرخ نرخ تغییر دلار آمریکا USD ۱,۲۰۳,۱۸۵ ۱,۲۱۴,۱۱۲ ۲۳,۵۸۴ ۸۱۷,۷۲۶ ۸۲۵,۱۵۲ ۷,۲۰۶ ۲۸۲,۴۳۵ ۲۸۵,۰۰۰ یورو EUR ۱,۴۱۶,۰۰۸ ۱,۴۲۸,۸۶۸ ۲۷,۲۱۷ ۹۶۲,۳۶۷ ۹۷۱,۱۰۷ ۸,۱۱۰ ۳۳۲,۳۹۳ ۳۳۵,۴۱۲ پوند انگلیس GBP ۱,۶۲۳,۹۹۹ ۱,۶۳۸,۷۴۸ ۳۱,۸۵۳ ۱,۱۰۳,۷۲۵ ۱,۱۱۳,۷۴۹ ۹,۷۴۰ ۳۸۱,۲۱۷ ۳۸۴,۶۷۹ درهم امارات متحده عربی AED ۳۲۷,۶۲۱ ۳۳۰,۵۹۶ ۶,۴۲۲ ۲۲۲,۶۶۲ ۲۲۴,۶۸۴ ۱,۹۶۲ ۷۶,۹۰۶ ۷۷,۶۰۴ یوان چین CNY ۱۷۱,۷۰۹ ۱۷۳,۲۶۸ ۳,۳۵۲ ۱۱۶,۶۹۹ ۱۱۷,۷۵۹ ۱,۰۱۹ ۴۰,۳۰۷ ۴۰,۶۷۳ یکصد دینار عراق IQD ۹۱,۸۲۳ ۹۲,۶۵۷ ۱,۷۹۵ ۶۲,۴۰۶ ۶۲,۹۷۳ ۵۴۷ ۲۱,۵۵۴ ۲۱,۷۵۰ یکصد ین ژاپن JPY ۷۶۹,۸۹۲ ۷۷۶,۸۸۴ ۱۶,۴۵۷ ۵۲۳,۲۴۵ ۵۲۷,۹۹۷ ۵,۵۵۰ ۱۸۰,۷۲۴ ۱۸۲,۳۶۵ ریال عمان OMR ۳,۱۲۸,۳۹۲ ۳,۱۵۶,۸۰۳ ۶۳,۸۷۶ ۲,۱۲۶,۱۶۲ ۲,۱۴۵,۴۷۱ ۲۰,۴۹۱ ۷۳۴,۳۵۷ ۷۴۱,۰۲۶ روبل روسیه RUB ۱۵,۲۹۳ ۱۵,۴۳۲ ۲۰۱ ۱۰,۳۹۴ ۱۰,۴۸۸ ۲۳ ۳,۵۹۰ ۳,۶۲۳ لیر ترکیه TRY ۲۸,۰۷۲ ۲۸,۳۲۷ ۵۴۶ ۱۹,۰۷۹ ۱۹,۲۵۲ ۱۶۵ ۶,۵۸۹ ۶,۶۴۹ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۸۳۴,۵۸۱ ۸۴۲,۱۶۰ ۱۸,۲۱۴ ۵۶۷,۲۱۰ ۵۷۲,۳۶۱ ۶,۲۷۳ ۱۹۵,۹۰۹ ۱۹۷,۶۸۸ روپیه هند INR ۱۳,۳۹۶ ۱۳,۵۱۸ ۲۵۸ ۹,۱۰۵ ۹,۱۸۸ ۷۸ ۳,۱۴۴ ۳,۱۷۳ دلار کانادا CAD ۸۸۰,۰۶۹ ۸۸۸,۰۶۲ ۱۷,۵۴۴ ۵۹۸,۱۲۵ ۶۰۳,۵۵۷ ۵,۴۷۲ ۲۰۶,۵۸۷ ۲۰۸,۴۶۳ دلار استرالیا AUD ۸۰۷,۶۸۷ ۸۱۵,۰۲۲ ۱۵,۴۹۰ ۵۴۸,۹۳۱ ۵۵۳,۹۱۶ ۴,۶۰۲ ۱۸۹,۵۹۶ ۱۹۱,۳۱۸ فرانک سویس CHF ۱,۵۲۵,۳۲۱ ۱,۵۳۹,۱۷۴ ۳۰,۸۲۶ ۱,۰۳۶,۶۶۰ ۱,۰۴۶,۰۷۵ ۹,۷۷۲ ۳۵۸,۰۵۳ ۳۶۱,۳۰۵ کرون سوئد SEK ۱۳۱,۳۷۸ ۱۳۲,۵۷۱ ۲,۵۶۱ ۸۹,۲۸۹ ۹۰,۱۰۰ ۷۷۷ ۳۰,۸۴۰ ۳۱,۱۲۰ کرون نروژ NOK ۱۲۰,۱۸۰ ۱۲۱,۲۷۱ ۲,۳۳۹ ۸۱,۶۷۸ ۸۲,۴۲۰ ۷۰۹ ۲۸,۲۱۱ ۲۸,۴۶۷ کرون دانمارک DKK ۱۸۹,۶۱۱ ۱۹۱,۳۳۳ ۳,۶۹۳ ۱۲۸,۸۶۶ ۱۳۰,۰۳۶ ۱,۱۱۹ ۴۴,۵۰۹ ۴۴,۹۱۳ ریال قطر QAR ۳۳۰,۵۴۵ ۳۳۳,۵۴۷ ۶,۴۷۹ ۲۲۴,۶۵۰ ۲۲۶,۶۹۰ ۱,۹۸۰ ۷۷,۵۹۲ ۷۸,۲۹۷ ریال عربستان SAR ۳۲۰,۸۴۹ ۳۲۳,۷۶۳ ۶,۲۸۹ ۲۱۸,۰۶۱ ۲۲۰,۰۴۱ ۱,۹۲۲ ۷۵,۳۱۶ ۷۶,۰۰۰ دیناربحرین BHD ۳,۱۹۹,۹۶۰ ۳,۲۲۹,۰۲۱ ۶۲,۷۲۳ ۲,۱۷۴,۸۰۲ ۲,۱۹۴,۵۵۳ ۱۹,۱۶۵ ۷۵۱,۱۵۷ ۷۵۷,۹۷۹ دینار کویت KWD ۳,۹۱۵,۹۳۳ ۳,۹۵۱,۴۹۶ ۸۲,۵۳۴ ۲,۶۶۱,۴۰۲ ۲,۶۸۵,۵۷۲ ۲۷,۴۲۲ ۹۱۹,۲۲۴ ۹۲۷,۵۷۲ یکصد روپیه پاکستان PKR ۴۲۹,۴۶۳ ۴۳۳,۳۶۳ ۸,۳۳۸ ۲۹۱,۸۷۸ ۲۹۴,۵۲۹ ۲,۵۱۸ ۱۰۰,۸۱۱ ۱۰۱,۷۲۷

نکاتی در خصوص نرخ‌های اعلامی

نرخ گروه (تالار) دوم و اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در گروه دوم متقاضیان سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.

نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله (اول) ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. این نرخ از تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.

جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است. نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود. بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.‌

نرخ بانک مرکزی در مسیر بازاری شدن؟

دلار روز گذشته در شرایطی در بازار آزاد در محدوده ۱۴۲ هزار تومان معامله شد و حتی در نرخ ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان را به خود دید که ظرف ۲ ماه گذشته در حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.

عملکرد نرخ بازار آزاد را طی سه سال گذشته در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.

همزمانی رشد پیوسته نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله به‌ویژه جهش حواله دلار به کانال ۸۲ هزار تومان و افزایش نرخ یورو توافقی تالار اول به بیش از ۹۷ هزار تومان این برداشت را تقویت می‌کند که شکاف میان نرخ رسمی و آزاد بیش از گذشته در حال کاهش تدریجی است؛ هرچند بانک مرکزی به‌طور رسمی هرگونه برنامه برای تک‌نرخی شدن یا افزایش دستوری نرخ‌ها را رد می‌کند، اما واقعیت داده‌ها نشان می‌دهد سازوکار کشف نرخ در بازار ارز تجاری، عملاً با شیبی کنترل‌شده به سمت منطق بازار حرکت می‌کند. این روند از یک‌سو به‌عنوان سیگنالی مثبت برای شرکت‌های بورسی صادرات‌محور و بهبود انتظارات سودآوری آنها عمل می‌کند و از سوی دیگر، این پرسش را پررنگ‌تر می‌سازد که آیا سیاست‌گذار بدون اعلام رسمی، در حال زمینه‌سازی برای «بازاری‌تر شدن» نرخ‌های مرجع ارزی است؛ مسیری که اگرچه می‌تواند رانت و چندنرخی بودن را کمرنگ کند، اما مدیریت تبعات تورمی آن همچنان چالش اصلی بانک مرکزی باقی خواهد ماند.