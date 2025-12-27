ترمز قیمت دلار اسکناسی بالاخره کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس (تالار دوم) و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۱۱۵ هزار و ۶۵۰ تومان و ۸۱ هزار و ۴۸ تومان ثابت باقی مانده است.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۸۱۰,۴۸۴ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد بالغ ۱۰۶ درصدی (حدود ۴۲ هزار تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، نزدیک شدن نرخ حواله به کانال ۸۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود. لذا انتظار می‌رود در صورت ادامه روند افزایش نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

شایان ذکر است طی ۷۰۰ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۱,۱۵۶,۵۰۷ ریال بیانگر رشد بیش از ۱۸۰ درصدی (بیش از ۷۴ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی در تالار دوم و برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با کاهش ۱۶۳ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۳۶ هزار و ۷۱ تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با کاهش ۱۱۴ تومانی به ۹۵ هزار و ۳۵۹ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات به تغییر نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب در قیمت ۳۱ هزار و ۴۹۱ تومان و ۲۲ هزار و ۶۹ تومان ثابت باقی مانده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز گروه دوم و اسکناس حواله حواله کالاهای اساسی و ضروری خرید فروش خرید فروش نرخ خرید نرخ فروش نرخ نرخ تغییر نرخ نرخ تغییر دلار آمریکا USD ۱,۱۴۶,۰۹۸ ۱,۱۵۶,۵۰۷ ۰ ۸۰۳,۱۹۰ ۸۱۰,۴۸۴ ۰ ۲۸۲,۴۳۵ ۲۸۵,۰۰۰ یورو EUR ۱,۳۴۸,۴۷۳ ۱,۳۶۰,۷۱۹ -۱,۶۳۹ ۹۴۵,۰۱۴ ۹۵۳,۵۹۶ -۱,۱۴۹ ۳۳۲,۳۰۶ ۳۳۵,۳۲۴ پوند انگلیس GBP ۱,۵۴۵,۸۴۳ ۱,۵۵۹,۸۸۲ -۱,۶۲۷ ۱,۰۸۳,۳۳۲ ۱,۰۹۳,۱۷۱ -۱,۱۴۰ ۳۸۰,۹۴۴ ۳۸۴,۴۰۴ درهم امارات متحده عربی AED ۳۱۲,۰۷۶ ۳۱۴,۹۱۰ ۰ ۲۱۸,۷۰۴ ۲۲۰,۶۹۰ ۰ ۷۶,۹۰۶ ۷۷,۶۰۴ یوان چین CNY ۱۶۳,۵۷۳ ۱۶۵,۰۵۹ ۲۱۱ ۱۱۴,۶۳۳ ۱۱۵,۶۷۴ ۱۴۸ ۴۰,۳۱۰ ۴۰,۶۷۶ یکصد دینار عراق IQD ۸۷,۴۷۰ ۸۸,۲۶۴ ۸ ۶۱,۲۹۹ ۶۱,۸۵۶ ۶ ۲۱,۵۵۵ ۲۱,۷۵۱ یکصد ین ژاپن JPY ۷۳۱,۶۸۶ ۷۳۸,۳۳۱ -۳,۸۱۵ ۵۱۲,۷۶۸ ۵۱۷,۴۲۵ -۲,۶۷۳ ۱۸۰,۳۱۰ ۱۸۱,۹۴۸ ریال عمان OMR ۲,۹۷۷,۵۰۸ ۳,۰۰۴,۵۴۹ -۴۱۹ ۲,۰۸۶,۶۴۸ ۲,۱۰۵,۵۹۸ -۲۹۴ ۷۳۳,۷۵۲ ۷۴۰,۴۱۶ روبل روسیه RUB ۱۴,۵۸۴ ۱۴,۷۱۶ ۳۷ ۱۰,۲۲۰ ۱۰,۳۱۳ ۲۶ ۳,۵۹۴ ۳,۶۲۷ لیر ترکیه TRY ۲۶,۶۹۸ ۲۶,۹۴۰ -۱۶ ۱۸,۷۱۰ ۱۸,۸۸۰ -۱۱ ۶,۵۷۹ ۶,۶۳۹ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۷۹۴,۹۹۵ ۸۰۲,۲۱۵ ۱,۳۲۸ ۵۵۷,۱۳۵ ۵۶۲,۱۹۵ ۹۳۱ ۱۹۵,۹۱۲ ۱۹۷,۶۹۱ روپیه هند INR ۱۲,۷۵۸ ۱۲,۸۷۴ ۰ ۸,۹۴۱ ۹,۰۲۲ ۰ ۳,۱۴۴ ۳,۱۷۳ دلار کانادا CAD ۸۳۸,۶۸۷ ۸۴۶,۳۰۴ ۴۸۵ ۵۸۷,۷۵۵ ۵۹۳,۰۹۳ ۳۴۰ ۲۰۶,۶۷۹ ۲۰۸,۵۵۶ دلار استرالیا AUD ۷۶۸,۸۱۹ ۷۷۵,۸۰۱ ۱۱۰ ۵۳۸,۷۹۱ ۵۴۳,۶۸۴ ۷۷ ۱۸۹,۴۶۱ ۱۹۱,۱۸۲ فرانک سویس CHF ۱,۴۵۰,۶۴۰ ۱,۴۶۳,۸۱۴ -۲,۴۷۱ ۱,۰۱۶,۶۱۳ ۱,۰۲۵,۸۴۶ -۱,۷۳۲ ۳۵۷,۴۸۳ ۳۶۰,۷۳۰ کرون سوئد SEK ۱۲۵,۰۰۳ ۱۲۶,۱۳۸ ۱۵ ۸۷,۶۰۲ ۸۸,۳۹۸ ۱۰ ۳۰,۸۰۵ ۳۱,۰۸۵ کرون نروژ NOK ۱۱۴,۳۹۹ ۱۱۵,۴۳۸ -۱۲۳ ۸۰,۱۷۱ ۸۰,۸۹۹ -۸۷ ۲۸,۱۹۲ ۲۸,۴۴۸ کرون دانمارک DKK ۱۸۰,۵۲۲ ۱۸۲,۱۶۱ -۲۱۹ ۱۲۶,۵۱۰ ۱۲۷,۶۵۹ -۱۵۴ ۴۴,۴۸۶ ۴۴,۸۹۰ ریال قطر QAR ۳۱۴,۸۶۳ ۳۱۷,۷۲۲ ۰ ۲۲۰,۶۵۶ ۲۲۲,۶۶۰ ۰ ۷۷,۵۹۲ ۷۸,۲۹۷ ریال عربستان SAR ۳۰۵,۶۲۶ ۳۰۸,۴۰۲ ۰ ۲۱۴,۱۸۴ ۲۱۶,۱۲۹ ۰ ۷۵,۳۱۶ ۷۶,۰۰۰ دیناربحرین BHD ۳,۰۴۸,۱۳۴ ۳,۰۷۵,۸۱۶ ۰ ۲,۱۳۶,۱۴۳ ۲,۱۵۵,۵۴۳ ۰ ۷۵۱,۱۵۷ ۷۵۷,۹۷۹ دینار کویت KWD ۳,۷۲۹,۱۸۴ ۳,۷۶۳,۰۵۱ -۱,۲۱۵ ۲,۶۱۳,۴۲۵ ۲,۶۳۷,۱۵۹ -۸۵۱ ۹۱۸,۹۸۹ ۹۲۷,۳۳۵ یکصد روپیه پاکستان PKR ۴۰۹,۱۲۱ ۴۱۲,۸۳۷ ۳۳ ۲۸۶,۷۱۳ ۲۸۹,۳۱۷ ۲۲ ۱۰۰,۸۲۰ ۱۰۱,۷۳۶

نکاتی در خصوص نرخ‌های اعلامی

نرخ گروه (تالار) دوم و اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در گروه دوم متقاضیان سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.

نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله (اول) ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. این نرخ از تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.

نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.‌

نرخ بانک مرکزی در مسیر بازاری شدن؟

دلار روز گذشته در شرایطی در بازار آزاد در محدوده ۱۳۴ هزار تومان معامله می‌شود که روز گذشته تا ۱۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان هم بالا رفته بود. همزمانی رشد پیوسته نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله به‌ویژه جهش حواله دلار به کانال ۸۰ هزار تومان و افزایش نرخ یورو توافقی تالار اول به بیش از ۹۵ هزار تومان این برداشت را تقویت می‌کند که شکاف میان نرخ رسمی و آزاد بیش از گذشته در حال کاهش تدریجی است؛ هرچند بانک مرکزی به‌طور رسمی هرگونه برنامه برای تک‌نرخی شدن یا افزایش دستوری نرخ‌ها را رد می‌کند، اما واقعیت داده‌ها نشان می‌دهد سازوکار کشف نرخ در بازار ارز تجاری، عملاً با شیبی کنترل‌شده به سمت منطق بازار حرکت می‌کند. این روند از یک‌سو به‌عنوان سیگنالی مثبت برای شرکت‌های بورسی صادرات‌محور و بهبود انتظارات سودآوری آنها عمل می‌کند و از سوی دیگر، این پرسش را پررنگ‌تر می‌سازد که آیا سیاست‌گذار بدون اعلام رسمی، در حال زمینه‌سازی برای «بازاری‌تر شدن» نرخ‌های مرجع ارزی است؛ مسیری که اگرچه می‌تواند رانت و چندنرخی بودن را کمرنگ کند، اما مدیریت تبعات تورمی آن همچنان چالش اصلی بانک مرکزی باقی خواهد ماند.