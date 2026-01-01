گزارش قیمت فلزات گرانبها امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴، هر انس طلا با ۰.۱۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با قیمت ۴,۳۱۰.۸۹ دلار داد و ستد شد که این میزان گویای کاهش آن به مقدار ۵.۳۱ دلار است.

همچنین تغییرات هفتگی نشان می‌دهد، هر انس طلا ۴.۶۹ درصد کاهش قیمت را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است در حالی که در یک ماه گذشته، با ۲.۷۲ درصد افزایش مواجه شده است.

در ادامه، با نگاهی به ۳ ماه اخیر در می‌یابیم، هر انس طلا با ۱۱.۷۸ درصد افزایش قیمت مواجه شده که این میزان بیانگر افزایش آن به مبلغ ۴۵۴.۴۲ دلار است.

علاوه بر این، در ۶ ماه اخیر، قیمت هر انس طلا به میزان ۲۸.۳۷ درصد افزایش یافته، در حالی که در یک سال گذشته، هر انس طلا با ۶۲.۰۳ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده است که این میزان نشان‌دهنده افزایش آن به مبلغ ۱,۶۵۰.۵ دلار است.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، هر انس نقره نیز با ۰.۰۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۷۱.۰۰۹۵ دلار معامله شد. این تغییر نشان‌دهنده‌ی کاهش آن به مقدار ۰.۰۰۷ دلار در مقایسه با روز قبل است. در معاملات امروز، بالاترین قیمت انس نقره به ۷۱.۳۶۱۵ دلار و کمترین قیمت آن به ۷۰.۸۹۸۵ دلار رسید.

همچنین در یک ماه اخیر، قیمت انس نقره با ۲۱.۹۱ درصد افزایش همراه بوده در حالی که در ۳ ماه اخیر ۵۱.۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

در نهایت، در طول یک سال گذشته، قیمت هر انس نقره ۱۴۰.۲۸ درصد افزایش یافته که این میزان معادل افزایش قیمت به مبلغ ۴۱.۴۵۷ دلار است.

در ادامه نرخ امروز فلزات گرانبها در بازارهای جهانی می‌آید.

⭕️ قیمت انس پلاتین

قیمت لحظه‌ای: ۲,۰۷۰ دلار

بیشترین: ۲,۰۷۱.۸۵ دلار

کمترین: ۲,۰۴۴.۲ دلار

تغییر روزانه: ۱۷۵.۷ دلار

تغییر هفتگی: ۱۶.۵۶ درصد کاهش

تغییر ماهانه: ۲۵.۲۳ درصد افزایش

تغییر ۳ ماهه: ۲۹.۶۶ درصد افزایش

تغییر ۶ ماهه: ۴۳.۴۱ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۱۲۳.۳۲ درصد افزایش



⭕️ قیمت انس پالادیوم