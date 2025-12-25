عرضه دلار در بازار اسکناسی بالا گرفت؛ قیمت دلار ۱۳۹۵ تومان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس (تالار دوم) و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنج‌شنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با افت ۱۳۹۵ و رشد ۷۳۴ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب به نرخ ۱۱۵ هزار و ۶۵۰ تومان و ۸۱ هزار و ۴۸ تومان رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۸۱۰,۴۸۴ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۶۰۰ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد بالغ ۱۰۶ درصدی (حدود ۴۲ هزار تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، نزدیک شدن نرخ حواله به کانال ۸۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود. لذا انتظار می‌رود در صورت ادامه روند افزایش نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

شایان ذکر است طی ۷۰۰ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۱,۱۵۶,۵۰۷ ریال بیانگر رشد بیش از ۱۸۰ درصدی (بیش از ۷۴ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی در تالار دوم و برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با کاهش ۱۶۰۵ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۳۶ هزار و ۲۳۵ تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با افزایش ۸۹۱ تومانی به ۹۵ هزار و ۴۷۴ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش ۳۸۰ تومانی نسبت به روز کاری گذشته در قیمت ۳۱ هزار و ۴۹۱ تومان معامله شده حال آنکه حواله درهم امارات با افزایش ۲۰۰ تومانی، ۲۲ هزار و ۶۹ تومان ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز گروه دوم و اسکناس حواله حواله کالاهای اساسی و ضروری خرید فروش خرید فروش نرخ خرید نرخ فروش نرخ نرخ تغییر نرخ نرخ تغییر دلار آمریکا USD ۱,۱۴۶,۰۹۸ ۱,۱۵۶,۵۰۷ -۱۳,۹۵۴ ۸۰۳,۱۹۰ ۸۱۰,۴۸۴ ۷,۳۴۴ ۲۸۲,۴۳۵ ۲۸۵,۰۰۰ یورو EUR ۱,۳۵۰,۰۹۷ ۱,۳۶۲,۳۵۸ -۱۶,۰۵۸ ۹۴۶,۱۵۲ ۹۵۴,۷۴۵ ۸,۹۱۱ ۳۳۲,۷۰۶ ۳۳۵,۷۲۸ پوند انگلیس GBP ۱,۵۴۷,۴۵۵ ۱,۵۶۱,۵۰۹ -۱۶,۸۸۲ ۱,۰۸۴,۴۶۲ ۱,۰۹۴,۳۱۱ ۱۱,۲۶۰ ۳۸۱,۳۴۲ ۳۸۴,۸۰۵ درهم امارات متحده عربی AED ۳۱۲,۰۷۶ ۳۱۴,۹۱۰ -۳,۸۰۰ ۲۱۸,۷۰۴ ۲۲۰,۶۹۰ ۲,۰۰۰ ۷۶,۹۰۶ ۷۷,۶۰۴ یوان چین CNY ۱۶۳,۳۶۴ ۱۶۴,۸۴۸ -۱,۶۸۷ ۱۱۴,۴۸۶ ۱۱۵,۵۲۶ ۱,۲۵۴ ۴۰,۲۵۸ ۴۰,۶۲۴ یکصد دینار عراق IQD ۸۷,۴۶۲ ۸۸,۲۵۶ -۱,۰۹۶ ۶۱,۲۹۳ ۶۱,۸۵۰ ۵۳۹ ۲۱,۵۵۳ ۲۱,۷۴۹ یکصد ین ژاپن JPY ۷۳۵,۴۶۷ ۷۴۲,۱۴۶ -۶,۵۹۰ ۵۱۵,۴۱۷ ۵۲۰,۰۹۸ ۶,۳۳۵ ۱۸۱,۲۴۲ ۱۸۲,۸۸۸ ریال عمان OMR ۲,۹۷۷,۹۲۳ ۳,۰۰۴,۹۶۸ -۳۶,۴۳۴ ۲,۰۸۶,۹۳۹ ۲,۱۰۵,۸۹۲ ۱۸,۹۶۱ ۷۳۳,۸۵۴ ۷۴۰,۵۱۹ روبل روسیه RUB ۱۴,۵۴۷ ۱۴,۶۷۹ -۳۲۲ ۱۰,۱۹۴ ۱۰,۲۸۷ -۶ ۳,۵۸۴ ۳,۶۱۷ لیر ترکیه TRY ۲۶,۷۱۳ ۲۶,۹۵۶ -۳۶۸ ۱۸,۷۲۱ ۱۸,۸۹۱ ۱۴۲ ۶,۵۸۳ ۶,۶۴۳ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۷۹۳,۶۷۹ ۸۰۰,۸۸۷ ۱۰,۵۷۵ ۵۵۶,۲۱۳ ۵۶۱,۲۶۴ ۱۸,۹۷۲ ۱۹۵,۵۸۸ ۱۹۷,۳۶۴ روپیه هند INR ۱۲,۷۵۸ ۱۲,۸۷۴ -۱۹۸ ۸,۹۴۱ ۹,۰۲۲ ۵۲ ۳,۱۴۴ ۳,۱۷۳ دلار کانادا CAD ۸۳۸,۲۰۷ ۸۴۵,۸۱۹ -۷,۷۵۴ ۵۸۷,۴۱۸ ۵۹۲,۷۵۳ ۷,۰۵۳ ۲۰۶,۵۶۱ ۲۰۸,۴۳۷ دلار استرالیا AUD ۷۶۸,۷۱۰ ۷۷۵,۶۹۱ -۷,۶۷۹ ۵۳۸,۷۱۵ ۵۴۳,۶۰۷ ۶,۰۷۹ ۱۸۹,۴۳۵ ۱۹۱,۱۵۵ فرانک سویس CHF ۱,۴۵۳,۰۸۸ ۱,۴۶۶,۲۸۵ -۱۵,۷۹۸ ۱,۰۱۸,۳۳۰ ۱,۰۲۷,۵۷۸ ۱۰,۶۱۱ ۳۵۸,۰۸۷ ۳۶۱,۳۳۹ کرون سوئد SEK ۱۲۴,۹۸۸ ۱۲۶,۱۲۳ -۱,۳۴۵ ۸۷,۵۹۳ ۸۸,۳۸۸ ۹۲۳ ۳۰,۸۰۱ ۳۱,۰۸۱ کرون نروژ NOK ۱۱۴,۵۲۱ ۱۱۵,۵۶۱ -۷۷۷ ۸۰,۲۵۷ ۸۰,۹۸۶ ۱,۱۵۸ ۲۸,۲۲۲ ۲۸,۴۷۸ کرون دانمارک DKK ۱۸۰,۷۳۹ ۱۸۲,۳۸۰ -۲,۱۵۸ ۱۲۶,۶۶۳ ۱۲۷,۸۱۳ ۱,۱۸۸ ۴۴,۵۴۰ ۴۴,۹۴۴ ریال قطر QAR ۳۱۴,۸۶۳ ۳۱۷,۷۲۲ -۳,۸۳۳ ۲۲۰,۶۵۶ ۲۲۲,۶۶۰ ۲,۰۱۷ ۷۷,۵۹۲ ۷۸,۲۹۷ ریال عربستان SAR ۳۰۵,۶۲۶ ۳۰۸,۴۰۲ -۳,۷۲۱ ۲۱۴,۱۸۴ ۲۱۶,۱۲۹ ۱,۹۵۸ ۷۵,۳۱۶ ۷۶,۰۰۰ دیناربحرین BHD ۳,۰۴۸,۱۳۴ ۳,۰۷۵,۸۱۶ -۳۷,۱۱۲ ۲,۱۳۶,۱۴۳ ۲,۱۵۵,۵۴۳ ۱۹,۵۳۲ ۷۵۱,۱۵۷ ۷۵۷,۹۷۹ دینار کویت KWD ۳,۷۳۰,۳۸۸ ۳,۷۶۴,۲۶۶ -۴۵,۴۰۹ ۲,۶۱۴,۲۶۸ ۲,۶۳۸,۰۱۰ ۲۳,۹۱۰ ۹۱۹,۲۸۶ ۹۲۷,۶۳۵ یکصد روپیه پاکستان PKR ۴۰۹,۰۸۹ ۴۱۲,۸۰۴ -۵,۱۴۲ ۲۸۶,۶۹۱ ۲۸۹,۲۹۵ ۲,۵۱۱ ۱۰۰,۸۱۲ ۱۰۱,۷۲۸

نکاتی در خصوص نرخ‌های اعلامی

نرخ گروه (تالار) دوم و اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در گروه دوم متقاضیان سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.

نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله (اول) ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. این نرخ از تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.

نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.‌

نرخ بانک مرکزی در مسیر بازاری شدن؟

در شرایطی دلار در بازار آزاد در محدوده بالای ۱۳۵ هزار تومان معامله می‌شود که روز گذشته تا ۱۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان هم بالا رفته بود. همزمانی رشد پیوسته نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله به‌ویژه جهش حواله دلار به کانال ۸۰ هزار تومان و افزایش نرخ یورو توافقی تالار اول به بیش از ۹۵ هزار تومان این برداشت را تقویت می‌کند که شکاف میان نرخ رسمی و آزاد بیش از گذشته در حال کاهش تدریجی است؛ هرچند بانک مرکزی به‌طور رسمی هرگونه برنامه برای تک‌نرخی شدن یا افزایش دستوری نرخ‌ها را رد می‌کند، اما واقعیت داده‌ها نشان می‌دهد سازوکار کشف نرخ در بازار ارز تجاری، عملاً با شیبی کنترل‌شده به سمت منطق بازار حرکت می‌کند. این روند از یک‌سو به‌عنوان سیگنالی مثبت برای شرکت‌های بورسی صادرات‌محور و بهبود انتظارات سودآوری آنها عمل می‌کند و از سوی دیگر، این پرسش را پررنگ‌تر می‌سازد که آیا سیاست‌گذار بدون اعلام رسمی، در حال زمینه‌سازی برای «بازاری‌تر شدن» نرخ‌های مرجع ارزی است؛ مسیری که اگرچه می‌تواند رانت و چندنرخی بودن را کمرنگ کند، اما مدیریت تبعات تورمی آن همچنان چالش اصلی بانک مرکزی باقی خواهد ماند.