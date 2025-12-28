  1. سیاست
گفتگوی وزرای خارجه ایران و قطر پیرامون حفظ تمامیت سرزمینی یمن

وزرای خارجه ایران و قطر در تماس تلفنی ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن را مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالله آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در خصوص تحولات منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

دو وزیر با ابراز نگرانی از اوضاع فلسطین و لبنان در سایه نقض توافقات آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و تداوم حملات این رژیم به غزه و لبنان و هدف قرار دادن غیرنظامیان، بر ضرورت فشار جامعه جهانی بر رژیم صهیونیستی برای پای‌بندی کامل به تعهدات خود و توقف سیاست نسل‌کشی و اشغالگری و توسعه‌طلبی تاکید کردند.

طرفین همچنین با بررسی تحولات اخیر یمن، ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن را مورد تاکید قرار دادند.

