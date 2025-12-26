به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی در حاشیه بازدید از کلیسای وانک به مناسبت میلاد مسیح (ع) با اشاره به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، ضمن تبریک این مناسبت به تمامی هموطنان مسیحی، به‌ویژه جامعه ارامنه گفت: نقش تاریخی و مؤثر جامعه ارامنه در هویت ملی ایران، که بیش از چهارصد سال است به بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکره فرهنگی کشور تبدیل شده‌اند قابل انکار نیست.

وی با تأکید بر وحدت ملی، افزود: ما به هیچ وجه احساس غریبگی با این هموطنان نداریم؛ همه ایرانی هستیم. از شهدای ارمنی و مسیحی که خون آنها در کنار خون مسلمانان برای حفظ ایران در طول جنگ تحمیلی و دیگر وقایع ریخته شد، یاد می‌کنیم و خوشحالیم که همزیستی کاملاً صلح‌آمیز بین ارامنه و مسلمانان در ایران یک الگوی مثال‌زدنی از همزیستی ادیان است که در کمتر جای جهان شاهد آن هستیم.

وزیر امور خارجه با اشاره به کلیسای وانک اصفهان به عنوان نمادی از این تعامل فرهنگی، بیان داشت: گوشه گوشه این بنا نشان می‌دهد که چگونه هنر ایرانی و هنر ارمنی، هنر اسلامی و هنر ارمنی با هم آمیخته شده و مجموعه‌ای فرهنگی بسیار ناب و منحصر به فرد را پدید آورده است.

عراقچی در بخش دیگری از اظهارات خود بر اصل برابری و عدم تبعیض در سیاست خارجی تأکید کرد و گفت: ما در وزارت امور خارجه هیچ تفاوتی قائل نیستیم و منافع ملی ایران شامل منافع همه هموطنان ایرانی می‌شود؛ امنیت ملی برای همه ایرانیان است و هیچ فرقی از لحاظ دین، مذهب، قوم، قبیله یا طایفه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ما همه ایرانی هستیم، برای ایران می‌ایستیم، برای ایران تلاش می‌کنیم و برای ایران خون می‌دهیم، همانطور که در این دوازده روز اخیر نیز یک بار دیگر ثابت کردیم.

عراقچی ضمن خیرمقدم به جانشین اسقفی که اخیراً وارد ایران شده است، برای ایشان آرزوی اقامتی خوب و مؤثر داشت و ابراز امیدواری کرد که با همکاری ارامنه، مأموریت خود را به خوبی انجام دهند و از ایشان خواست که در دعاهای خود، همه مردم ایران و جهانیان را برای صلح و عدالت فراموش نکنند.