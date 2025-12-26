تقدیر وزیر امور خارجه از نیروهای سپاه حفاظت هواپیمایی در اصفهان 

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز تأسیس «سپاه حفاظت هواپیمایی»، یکی از نهادهای کلیدی در تأمین امنیت زیرساختهای صنعت هوانوردی کشور، توسط سید عباس عراقچی و مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان از زحمات بیوقفه کارکنان حفاظت هواپیمایی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان تقدیر به عمل آوردند و بر اهمیت نقش این نیرو در حفظ امنیت پروازها تأکید کردند.
گفتنی است حساسیت مأموریت این نیروها، امنیت فرودگاهها و هواپیماها خط مقدم دیپلماسی و تجارت کشور است و امنیت در حوزه هوانوردی، شاخصی از ثبات و اقتدار ملی در سطح بینالمللی است.
