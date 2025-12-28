  1. سیاست
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

رسیدگی به طرح شفافیت هیأت رئیسه مجلس در کمیسیون آئین نامه

طرح شفافیت هیأت رئیسه مجلس در نشست هفته جاری کمیسیون آئین نامه مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار هفته جاری کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- ادامه رسیدگی به طرح شفافیت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

- ادامه بررسی متن نهایی اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- طرح اصلاح ماده (۱) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص محل تشکیل جلسات علنی مجلس

- رأی گیری نهایی طرح اصلاح مواد ۱۶۶، ۹۴ و ۲۰۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- سایر مباحث حسب مورد.

شایان ذکر است، ماده ۹۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس به انعقاد رسمی جلسات با حضور حداقل دو سوم اشاره دارد، همچنین ماده ۱۶۶ این قانون به ترتیب رسیدگی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اشاره می‌کند و در نهایت ماده ۲۰۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس، به موضوع سوال نمایندگان از وزرا اشاره دارد.

رامین عبداله شاهی

