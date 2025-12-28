به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه رژیم جولانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به شدت اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن سومالی لند را محکوم و رد می‌کند.

این وزارت خانه تاکید کرد که چنین اقدامی نقض آشکار مبانی و قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل به شمار رفته و حاکمیت سومالی و تمامیت ارضی این کشور را هدف قرار می‌دهد.

وزارت خارجه رژیم جولانی اعلام کرد که چنین اقدامات یک جانبه ای مشروعیت قانونی ندارد و نمی‌توان در عرصه بین الملل به آنها ترتیب اثر داد چرا که بر اساس یک موضوع غیر واقعی بنا شده است.

این وزارت خانه اضافه کرد، تلاش برای ایجاد نظام‌های موازی یا حمایت از پروژه‌های جدایی طلبانه اقدامی خطرناک علیه امنیت و ثبات منطقه به شمار می‌رود. این تحرکات پیامدهای سیاسی و امنیتی خطرناکی برای کشورهای منطقه به همراه دارد. سوریه با هر اقدامی برای تجزیه کشورها یا هدف قرار دادن تمامیت ارضی آنها مخالف است.

لازم به ذکر است که به تازگی رژیم صهیونیستی با نقض تمام قوانین بین المللی منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در شمال سومالی تحت عنوان سومالی لند را به رسمیت شناخت.