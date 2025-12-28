ارتش اسرائیل دست به دامن کارگران خارجی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش این رژیم به دلیل کمبود نیرو قصد دارد از فرزندان کارگران خارجی مقیم اراضی اشغالی استفاده کند.

بر اساس این گزارش، سه هزار و ۷۰۰ تن از فرزندان کارگران خارجی در اراضی اشغالی در سن حضور در ارتش رژیم صهیونیستی هستند و تل آویو در سایه بحران کمبود نیرو قصد دارد از این افراد استفاده کند.

پیشتر گزارش شده بود که طی نیمه نخست سال ۲۰۲۴ ارتش رژیم صهیونیستی با کمبود ۱۲ هزار نظامی رو به رو بوده است.

یک منبع صهیونیست نیز اعتراف کرد که تل آویو از شرایط اقامتی مبهم فرزندان این کارگران سوء استفاده کرده و آنها را به خدمت می‌گیرد.