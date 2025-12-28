به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سمیر فرج مقام نظامی سابق ارتش مصر و کارشناس امور راهبردی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی بعد از آنکه فهمید نمی‌تواند تنها به پدافند هوایی خود در ایلات تکیه کند سومالی لند را به رسمیت شناخت.

وی اضافه کرد، رژیم صهیونیستی در جریان جنگ سال ۱۹۷۳ و نبرد اخیر نیروهای انصارالله یمن از سمت باب المندب تحت محاصره قرار گرفت.

فرج بیان کرد، به همین دلیل تل آویو به فکر یک راه کار برای مقابله با تهدیداتی که بندر ایلات را هدف قرار می‌دهد افتاد. در نهایت این رژیم با کارت سومالی لند وارد عمل شد. در مرحله آتی نیز رژیم صهیونیستی کمک‌های اقتصادی و نظامی به سومالی لند ارائه خواهد داد تا این منطقه را تقویت کرده و به یک جای پای محکم برای خود تبدیل کند. نتانیاهو برای متوقف کردن اجرای مرحله دوم آتش بس غزه هر کاری می‌کند و از شرایط کنونی برای کوچاندن فلسطینی‌ها از غزه به سومالی سوء استفاده خواهد کرد. از این منطقه بر ورودی باب المندب و در نهایت کانال سوئز نیز مسلط خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اقدام تل آویو تهدیدی علیه امنیت ملی مصر به شمار می‌رود. طی روزهای آتی اقداماتی برای ممانعت از حضور صهیونیست‌ها در این منطقه و کوچاندن فلسطینی‌ها اتخاذ خواهد شد.