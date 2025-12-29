بازداشت ۵ جوان سوری در یورش نیروهای اسرائیلی به قنیطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، جوانان سوری در حال جمع آوری قارچ‌های وحشی در زمین‌های کشاورزی نزدیک شهرک «کودنه» در حومه جنوبی قنیطره بودند که توسط نیروهای اشغالگر بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بازداشت‌شدگان که از اهالی استان درعا بودند، به پایگاه «تل الأحمر غربی» منتقل شده‌اند و اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت یا وضعیت کنونی آنان در دست نیست.

این رویداد در حالی رخ داد که روز شنبه گذشته نیروهای اشغالگر به روستای «طرنجه» یورش برده و تا حاشیه شهرک «جباثا الخشب» در ریف شمالی قنیطره پیشروی کردند؛ اقدامی که بخشی از عملیات مکرر آنان در مناطق مرزی به شمار می‌رود.

بازداشت و یورش نیروهای اشغالگر اسرائیلی در مناطق حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه سالهاست که در زمین‌های کشاورزی و مناطق مرزی نزدیک به بلندی‌های جولان اشغالی تکرار می‌شود.

این اقدامات غالباً جوانان و کشاورزان سوری را هدف قرار می‌دهد و با بهانه‌های مختلف، از جمله ادعای جست‌وجوی منابع طبیعی یا مسائل امنیتی صورت می‌گیرد.

چنین رفتارهایی نگرانی‌های جدی ساکنان محلی را درباره امنیت و سلامتشان برانگیخته است.