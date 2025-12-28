  1. استانها
۲,۳۹۳میلیارد ریال به بهره برداران بخش کشاورزی آذربایجان غربی پرداخت شد

ارومیه - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پرداخت ۲,۳۹۳ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ به بهره برداران بخش کشاورزی استان در سال جاری خبر داد.

جمال امین عشایری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال جاری تعدادی از طرح‌های نیمه تمام بخش کشاورزی با دریافت ۲,۳۹۳ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ به بهره برداری رسیده و سبب اشتغال زایی ۲۷۱ نفر شده است.

وی افزود: ۸۰ طرح از جمله طرح‌های احداث گلخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، دام و طیور طرح‌هایی هستند که در سال جاری با این تسهیلات در کلیه شهرستان‌ها به بهره برداری رسیدند.

امین عشایری اضافه کرد: تسهیلات پرداختی در بخش سرمایه‌ای با نرخ سود ۱۳ درصد و با بازپرداخت ۵ ساله شامل یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و سه سال بازپرداخت و تسهیلات سرمایه در گردش نیز با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت یک ساله به متقاضیان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از تولیدات فناورانه و دانش بنیان و ارتقای سطح بهره وری تولیدات، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، با هدف کمک به تأمین داخلی تجهیزات مورد نیاز، پیاده سازی طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین، تولیدبار اول و تکمیل زنجیره ارزش حوزه‌های مختلف، ابلاغ شده است.

