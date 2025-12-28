۲,۳۹۳میلیارد ریال به بهره برداران بخش کشاورزی آذربایجان غربی پرداخت شد

جمال امین عشایری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال جاری تعدادی از طرحهای نیمه تمام بخش کشاورزی با دریافت ۲,۳۹۳ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ به بهره برداری رسیده و سبب اشتغال زایی ۲۷۱ نفر شده است.
وی افزود: ۸۰ طرح از جمله طرحهای احداث گلخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، دام و طیور طرحهایی هستند که در سال جاری با این تسهیلات در کلیه شهرستانها به بهره برداری رسیدند.
امین عشایری اضافه کرد: تسهیلات پرداختی در بخش سرمایهای با نرخ سود ۱۳ درصد و با بازپرداخت ۵ ساله شامل یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و سه سال بازپرداخت و تسهیلات سرمایه در گردش نیز با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت یک ساله به متقاضیان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از تولیدات فناورانه و دانش بنیان و ارتقای سطح بهره وری تولیدات، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، با هدف کمک به تأمین داخلی تجهیزات مورد نیاز، پیاده سازی طرحهای توسعهای اشتغال آفرین، تولیدبار اول و تکمیل زنجیره ارزش حوزههای مختلف، ابلاغ شده است.
