انتشار چاپ ۲۸۸ کتابی درباره حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که از جمله کتاب‌های پرمخاطب در حوزه روایت‌های مستند از زندگی قاسم سلیمانی به‌شمار می‌آید، بار دیگر تجدید چاپ شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

این کتاب حاصل نزدیک به ۱۹ ساعت گفت‌وگو با راوی آن، علی شیرازی، نماینده ولی‌فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. علاوه بر گفت‌وگوهای ضبط‌شده، بخشی از یادداشت‌ها و دست‌نوشته‌های شخصی راوی نیز در روند تدوین کتاب مورد استفاده قرار گرفته و به متن نهایی افزوده شده است.

«حاج قاسمی که من می‌شناسم» روایتی است از حدود چهار دهه آشنایی، همراهی و همکاری حجت الاسلام علی شیرازی با شهید سلیمانی؛ روایتی که با تمرکز بر تجربه‌های مشترک میدانی، مدیریتی و تشکیلاتی، بخش‌هایی از زندگی و فعالیت‌های این فرمانده نظامی را از زاویه دید یکی از نزدیک‌ترین همراهانش بازگو می‌کند.

ساختار کتاب در قالب ۱۲ فصل تنظیم شده و روایت آن از سال ۱۳۶۱ و مقطع جنگ تحمیلی آغاز می‌شود. نخستین آشنایی راوی با شهید سلیمانی به جریان عملیات فتح‌المبین بازمی‌گردد؛ زمانی که سلیمانی فرمانده تیپ ثارالله بود و علی شیرازی به‌عنوان روحانی گردان شهید باهنر فعالیت می‌کرد. این ارتباط در سال‌های بعد، به‌ویژه از فروردین ۱۳۶۵، وارد مرحله‌ای تازه شد و با سپرده‌شدن مسئولیت تبلیغات لشکر به علی شیرازی، شکل رسمی‌تری به خود گرفت.

همراهی این دو چهره پس از پایان جنگ نیز ادامه یافت. شیرازی در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه منصوب شد، اما ارتباط او با سردار سلیمانی در قالب برنامه‌ها، مراسم و نشست‌های مرتبط با دفاع مقدس و بزرگداشت شهدا تداوم داشت. نقطه عطف این همکاری در شهریور ۱۳۹۰ رقم خورد؛ زمانی که به درخواست سردار سلیمانی، علی شیرازی مسئولیت نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی قدس را بر عهده گرفت.

بر اساس روایت کتاب، شیرازی طی هشت سال حضور در این مسئولیت، همکاری نزدیکی با سردار سلیمانی داشت و این دوره را ادامه همان همراهی‌های دوران جنگ توصیف می‌کند؛ همراهی‌ای که به گفته راوی، با نگاه «سربازی» در کنار فرمانده میدان تعریف می‌شد.

کتاب «حاج قاسمی که من می‌شناسم» با اتکا بر روایت شفاهی، خاطرات ثبت‌نشده و مشاهدات مستقیم راوی، تلاش کرده است تصویری جزئی‌نگر و مستند از مسیر زندگی و فعالیت‌های شهید سلیمانی ارائه دهد؛ روایتی که اکنون با چاپ بیست‌وهشتم و ظاهری تازه، بار دیگر به بازار نشر بازگشته است.