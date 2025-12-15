کتاب «قاسم» به چاپ هفتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، درباره زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی تا کنون کتاب‌های زیادی نوشته شده است. اما می‌توان گفت کتاب قاسم از کتاب‌هایی است که به واسطه‌ دقت بسیار در تحقیق و پژوهش و اتکا به منابع دقیق، می‌تواند خیالِ خواننده‌ علاقه‌مند به زندگی سردار قاسم سلیمانی را کاملا آسوده کند که آنچه می‌خواند به قدر کافی درباره‌اش پژوهش و تحقیق صورت گرفته؛ مضاف بر اینکه فردی مثل مرتضی سرهنگی نویسنده‌ این کتاب است که خود حاج قاسم سلیمانی را از نزدیک می‌شناخته و همچنین از چهره‌های نام آشنای ادبیات دفاع مقدس است.

کتاب قاسم مبتنی بر اسناد و روایت‌های دست‌اول از زندگی، مجاهدت و شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است؛ این روایت‌ها با بهره‌گیری از اسناد مکتوب، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای میدانی با نزدیکان حاج‌قاسم به ثمر رسیده است. این کتاب با زاویه دید اول شخص روایت می‌شود و به این ترتیب سعی شده تا لحن و نگاه حاج قاسم در روایت حفظ شود. در بخش‌هایی که مستقیما از سخنان حاج قاسم استفاده شده، متن‌ها با دقت ویرایش شده‌اند و در پانوشت‌ها به منابع اشاره شده. در نهایت حاصل کار، کتابی است که در عین وفاداری به واقعیت، با نثری روان و زنده پیش می‌رود و می‌تواند برای افراد علاقه‌مند به تاریخ معاصر ایران، دفاع مقدس و شخصیت حاج قاسم اثری مرجع و تاثیرگذار باشد. کتاب قاسم را انتشارات خط مقدم در ۵۱۲ صفحه منتشر کرده است.