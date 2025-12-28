به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مکاری معاون طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران در برنامه زنده تلویزیونی که امروز صبح پخش شد به اهمیت دستاوردهای بومی این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: ما به دستاوردهای علمی و فناوری بومی در حوزه فضا رسیده‌ایم که این برای ما بسیار ارزشمند است. در حال حاضر، تعدادی از ماهواره‌های بومی به فضا پرتاب شده‌اند و برخی از آنها به طور دائم در مدار قرار دارند و خدمات مختلفی به ما ارائه می‌دهند. البته در آینده نزدیک، با جزئیات بیشتری درباره این ماهواره‌ها صحبت خواهیم کرد.

وی افزود: در دوره جدید، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژه تحت مدیریت دکتر ستار هاشمی، نقشه‌راه جدیدی برای پژوهشگاه فضایی ایران ترسیم کرده است. این نقشه‌راه به سمت تجاری‌سازی صنعت فضایی، یا همان اقتصاد فضا، حرکت می‌کند. در این راستا، وزیر محترم ارتباطات تأکید ویژه‌ای بر موضوع سرویس‌محور بودن ماهواره‌ها دارند. در حال حاضر، ما می‌توانیم به همگان نوید دهیم که نسل جدید ماهواره‌ها در پژوهشگاه فضایی ایران آغاز شده است.

مکاری در ادامه به ویژگی‌های ماهواره‌های جدید پژوهشگاه فضایی ایران اشاره کرد و گفت: ماهواره‌هایی که اکنون در دست تولید و عملیاتی شدن هستند، دارای دقت‌هایی در سطح جهانی هستند. برای مثال، ماهواره خیام که در حال حاضر عملیاتی است، با دقتی معادل یک متر، یکی از دقیق‌ترین ماهواره‌های بومی است که به فضا پرتاب شده است.

وی در ادامه به کاربردهای ماهواره خیام اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه فضایی ایران با استفاده از روش‌های نوین هوش مصنوعی توانسته است خدمات گسترده‌ای به صنایع مختلف ارائه دهد. این ماهواره به طور خاص در حوزه‌های مختلف صنعتی به کار گرفته شده است و در حال حاضر، بسیاری از صنایع از سرویس‌های این ماهواره بهره‌برداری می‌کنند. برای مثال، در حوزه کشاورزی، ماهواره خیام به شناسایی و تحلیل آتش‌سوزی‌ها و مشکلات دیگر در این حوزه کمک کرده است.

مکاری با بیان اینکه در آینده به‌طور دقیق‌تر به معرفی ماهواره‌ها و جزئیات عملکرد آنها خواهیم پرداخت، تأکید کرد که این دستاوردها نقطه عطفی در توسعه صنعت فضایی ایران محسوب می‌شوند و پژوهشگاه فضایی ایران در مسیر پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه قرار دارد.