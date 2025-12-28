  1. دانشگاه و فناوری
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

هاشمی: سیگنال ۳ ماهواره ایرانی با موفقیت دریافت شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نخستین سیگنال‌های هر سه ماهواره بومی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر» که عصر امروز به فضا پرتاب شدند، با موفقیت دریافت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، با اشاره به فرآیند برقراری ارتباط اولیه با این ماهواره‌ها گفت: سیگنال‌های سه ماهواره «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر» در مرکز کنترل ماهواره ماهدشت، ایستگاه قشم و همچنین مرکز کنترل صاایران دریافت شد و دریافت هم‌زمان سیگنال‌ها از چند مرکز کنترلی، بیانگر پایداری ارتباط و صحت عملکرد سامانه‌های مخابراتی این ماهواره‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه دریافت سیگنال، نخستین گام کلیدی پس از پرتاب ماهواره‌ها به شمار می‌رود، تصریح کرد: موفقیت در این مرحله، زمینه لازم برای ادامه پایش‌های فنی، تثبیت مداری و آغاز مراحل بعدی مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم می‌کند.

