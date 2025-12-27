به گزارش خبرنگار مهر، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در برنامه تلویزیونی که امشب پخش شد، با تبریک دستاوردهای اخیر صنعت فضایی کشور، گفت: صنعت فضایی ایران بهویژه در یک سال و نیم گذشته و در دولت چهاردهم با شتاب بیشتری در مسیر توسعه حرکت کرده است و فردا سه ماهواره سنجشی بومی با موفقیت پرتاب خواهند شد.
وی افزود: این ماهوارههای سنجشی وظیفه مخابره دادههای تصویری را بر عهده دارند که قدرت تفکیک آنها از حدود ۱۵ متر تا کمتر از ۵ متر است. این دادهها میتوانند در طیف گستردهای از فعالیتها از جمله کشاورزی، مدیریت منابع آب، پایش محیط زیست و سایر حوزههای کاربردی مورد استفاده قرار گیرند و به مجموعه ماهوارههای بومی کشور افزوده خواهند شد.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به تفاوت این ماهوارهها با نمونههای پیشین اظهار کرد: این ماهوارهها در مدار لئو و در فاصله حدود ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار میگیرند. هر ماهواره از زیرسیستمهای متعددی تشکیل شده که تمامی آنها با اتکا به توان داخلی طراحی، ساخته و توسعه یافتهاند. یکی از مهمترین پیشرفتها در این ماهوارهها، ارتقای قدرت تفکیک تصاویر است؛ بهطوری که در گذشته ماهوارههایی با تفکیک ۲۰ متر ساخته میشد اما اکنون با تأکید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رویکرد سرویسمحور شدن پرتابها، تمرکز بر افزایش دقت تصاویر قرار گرفته است.
یزدانیان ادامه داد: امروز به قدرتهای تفکیکی رسیدهایم که بهتدریج برای کاربردهای کشاورزی و صنعتی در کشور قابل استفاده هستند. عمر مفید این ماهوارهها نیز بین دو تا پنج سال است که مطابق استانداردهای جهانی محسوب میشود و امیدواریم پس از پرتاب، شاهد افزایش عمر عملیاتی آنها باشیم.
وی با اشاره به برنامههای آتی پژوهشگاه فضایی گفت: رویکرد خدماتمحور بودن ماهوارهها بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد. این سه ماهواره سنجشی با سرمایهگذاری بخش خصوصی ساخته شدهاند و هدف ما تقویت زنجیره ارزش اقتصاد فضا با تأکید رئیسجمهور و وزیر ارتباطات و افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی است.
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران همچنین به برنامههای کشور در حوزه ماهوارههای ارتباطی اشاره کرد و گفت: در ادامه پرتاب موفق ماهواره ارتباطی ناهید در تابستان امسال بهعنوان نخستین ماهواره ارتباطی کشور، طراحی و ساخت ماهواره ارتباطی «ناهید ۳» نیز در دستور کار قرار دارد و برنامههای مفصلی در این حوزه دنبال میشود.
