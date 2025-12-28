نتانیاهو عازم آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی «کان»، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای گفت‌وگو با دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، عازم این کشور شد.

کان به نقل از منابع آگاه نوشت: دیدار نتانیاهو و ترامپ قرار است ۲۹ دسامبر در اقامتگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا برگزار شود و انتظار می‌رود دو طرف درباره مرحله دوم توافق آتش‌بس و مشارکت ترکیه در نیروهای بین‌المللی غزه گفت‌وگو کنند.

این رسانه صهیونیستی افزود: نتانیاهو به مدت پنج روز در آمریکا اقامت خواهد داشت و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور نیز دیدار می‌کند.

تارنمای صهیونیستی «یِنت» نیز گزارش داد که رژیم اشغالگر، آغاز مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه را به بازگرداندن بقایای آخرین اسیر و نیز دستیابی به توافق‌هایی درباره خلع سلاح مقاومت فلسطین مشروط کرده است.

نتانیاهو تلاش می‌کند با جلب حمایت آمریکا، از اجرای تعهدات مندرج در توافق صلح غزه خودداری کند. باوجود اجرای کامل توافق آتش بس غزه توسط مقاومت فلسطین، رژیم صهیونیستی همچنان به حملات علیه غزه ادامه می‌دهد.