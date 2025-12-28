  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

جاری شدن سیلاب در مسجدسلیمان؛ خروش رودخانه فصلی هفت شهیدان

اهواز - بارندگی‌های امروز در شهرستان مسجدسلیمان موجب جاری شدن سیلاب، خروش رودخانه فصلی هفت شهیدان و بروز خسارت به برخی معابر و سازه‌های عمرانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارندگی‌های امروز، سیلاب در شهرستان مسجدسلیمان جاری شد و شدت بارش‌ها باعث خروش رودخانه فصلی هفت‌شهیدان گردید.

بر اساس گزارش‌های میدانی، جاری شدن سیلاب موجب ورود آب به معابر برخی روستاهای مسجدسلیمان شده و عبور و مرور شهروندان را با مشکلاتی همراه کرده است.

همچنین با شدت گرفتن جریان سیلاب، داربست فلزی پل در دست احداث مالکریم مسجدسلیمان دچار خسارت شده و به طور کامل از بین رفته است.

گزارش‌ها حاکی است نیروهای امدادی و خدماتی در حال بررسی وضعیت، ارزیابی خسارات و کنترل شرایط هستند.

از شهروندان و ساکنان مناطق در معرض خطر خواسته می‌شود از تردد غیرضروری در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و هشدارهای مدیریت بحران را جدی بگیرند.

