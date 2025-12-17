بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در نقاط مختلف بشاگرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های شدید و پی‌درپی امروز در شهرستان بشاگرد موجب جاری شدن سیلاب، فعال شدن آبشارهای فصلی و طغیان رودخانه‌ها در برخی مناطق شد.

بر اساس گزارش‌های مردمی، مسیر ارتباطی جاسک به بشاگرد در محدوده‌هایی با بارش قابل توجه باران همراه بوده و در منطقه سران نیز سیلاب به صورت مقطعی جریان یافته است.

همچنین آبشارهای فصلی در مسیر جاسک–بشاگرد بر اثر بارندگی امروز فعال شده و جلوه‌ای خاص به این مناطق بخشیده است. در ادامه این بارش‌ها، رودخانه روستای کور بن‌حصار نیز طغیان کرده و موجب افزایش سطح آب در اطراف این روستا شد.

بارندگی امروز علاوه بر این مناطق، در روستاها و بخش‌هایی همچون گوریچی، شه‌بابک، گوهران، درآبسر و درآلو نیز گزارش شده است که در برخی نقاط با شدت بیشتری همراه بوده است. از شهروندان درخواست می‌شود با توجه به ادامه ناپایداری‌های جوی، از تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی، حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.