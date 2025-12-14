به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کامیار فرد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رودخانه‌ها به عنوان پدیده‌های طبیعی، دارای حریم و بستر مشخصی هستند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق تخریب، تجاوز یا تغییر در این عرصه‌ها را ندارد.

وی افزود: بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای، هرگونه ساخت‌وساز در مجاورت رودخانه‌ها بدون اخذ استعلام و مجوز قانونی، علاوه بر محدودیت در نقل و انتقال، در مراحل بعدی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای یزد در تشریح اقدامات انجام شده طی سال جاری برای آمادگی استان در برابر بارش‌های احتمالی و پیشگیری از خسارات سیلاب پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۲ کیلومتر از رودخانه‌های استان یزد لایروبی شده و حدود ۹ هزار مترمربع آزادسازی و پاکسازی بستر و حریم رودخانه‌ها صورت گرفته است.

وی همچنین از اجرای ۶۰۵ متر عملیات ساماندهی و دیوارسازی خبر داد و بیان کرد: در این راستا، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ مورد پاسخگویی به استعلام دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف نیز انجام شده است.

مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به اهمیت مناطق پایین‌دست رودخانه‌ها، از شهروندان خواست تا از احداث ساختمان و پل‌های غیراستاندارد در این نواحی به‌شدت خودداری کنند.

کامیار فرد تصریح کرد: این اقدامات غیرکارشناسی مانع عبور طبیعی سیلاب شده و می‌تواند منجر به تشدید خسارت و تخریب روستاها و مناطق مسکونی شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش مکمل اقدامات دولتی، تصریح کرد: اقدامات شرکت آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌ها به‌تنهایی برای جلوگیری کامل از خسارات سیلاب کافی نیست و این اقدامات صرفاً می‌تواند شدت خسارات را کاهش دهد.

مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: کاهش خطر سیلاب نیازمند همراهی مردم و همکاری همه دستگاه‌ها و عمل به توصیه‌های فنی و ایمنی است تا گامی مؤثر در مدیریت و کاهش خسارات سیلاب برداشته شود.