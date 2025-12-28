پخش «باشو غریبه کوچک» به یاد بهرام بیضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فیلم «باشو غریبه کوچک» که توسط بهرام بیضایی کارگردانی شده، یکشنبه ۷ دی روی آنتن شبکه نمایش می رود.
این فیلم داستان پسری به نام باشو است که صبح را با صدای بمباران شدید و از دست دادن خانوادهاش آغاز میکند، او برای فرار از بمباران خودش را پشت یک کامیون میاندازد و بعد از بیدار شدن خودش را در شمال ایران میبیند.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان عدنان عفراویان، سوسن تسلیمی، پرویز پورحسینی، فرخ لقا هوشمند، اکبر دودکار، رضا هوشمند، اعظم رهبر، محمد فرخواه، معزز بنی دخت و عزیزاله سلمانی را نام برد.
بهرام بیضایی کارگردان سینما و تئاتر، نمایشنامهنویس، فیلمنامهنویس و پژوهشگر کشورمان بر اثر عوارض ناشی از سرطان از دنیا رفت. این هنرمند زاده پنجم دی ۱۳۱۷ در تهران بود که در تولد ۸۷ سالگیاش چشم از جهان فروبست.
