اکران «باشو، غریبه کوچک» در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم سینمایی «باشو، غریبه کوچک» محصول سال ۱۳۶۴ و بهکارگردانی بهرام بیضایی، ساعت ۱۷ پنجشنبه ۱ آبان در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
نسخه مرمت شده این فیلم ۱۲۱ دقیقهای در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
در خلاصه داستان «باشو، غریبه کوچک» آمده است: در یک بمباران در جریانِ جنگِ، پسرکی به نامِ باشو، که ویرانیِ خانه و خانوادهاش را به چشم دیده، خود را پشتِ یک باری میاندازد و وقتی چشم باز میکند به شمال کشور رسیده است.
این اثر در رأیگیریهای گوناگونی از سینماگران و ناقدانِ سینمایی بهترین فیلمِ تاریخ سینمای ایران شناخته شده است.
بازیگرانی چون سوسن تسلیمی، عدنان عفراویان، پرویز پورحسینی، فرخلقا هوشمند، اکبر دودکار و رضا هوشمند در این اثر ایفای نقش کردند.
علاقهمندان برای تهیه بلیت «باشو، غریبه کوچک» میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
