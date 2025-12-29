اهالی تئاتر شهر در فقدان بهرام بیضایی به سوگ نشستند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، هم زمان با درگذشت بهرام بیضایی نویسنده، کارگردان و پژوهشگر پیشگام تئاتر کشورمان اهالی تئاتر شهر ویژه برنامه‌ای را شامگاه یکشنبه هفتم دی در سالن انتظار تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار کردند.

روشن کردن شمع یادبود توسط مخاطبان به احترام زنده یاد بهرام بیضایی، ادای احترام عوامل اجرایی نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، سایه، قشقایی و کارگاه نمایش تئاتر شهر با یک دقیقه سکوت پیش از آغاز اجراها از جمله اقداماتی بود که در این آئین یادبود و سوگواری انجام شد.

در این ویژه برنامه بهرنگ معتمدی نوازنده ویولنسل و از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در پاسداشت مقام هنری زنده یاد بهرام بیضایی قطعاتی را به صورت زنده اجرا کرد.

مهرداد اسکویی کارگردان، مستند ساز و عکاس ، رضا معطریان عکاس با در اختیار گذاشتن عکس‌های پرتره مرحوم بهرام بیضایی و بهنام حجتی از هنرمندان عرصه تئاتر و هنرهای تجسمی در برگزاری این یادبود با مجموعه تئاتر شهر همکاری داشتند.

زنده یاد بیضایی نویسنده ، کارگردان و پژوهشگرپیشگام تئاتر کشورمان روز جمعه پنجم دی ۱۴۰۴ هم زمان با زادروزش دار فانی را وداع گفت.

عکس‌ها از پرویز گوهری‌راد است.