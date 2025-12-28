دریافت 1 MB
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

نخستین تصاویر از سکوی پرتاب ۳ ماهواره ایرانی

نخستین تصاویر از سکوی پرتاب ۳ ماهواره ایرانی به فضا از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

