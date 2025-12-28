دریافت 1 MB کد خبر 6704931 https://mehrnews.com/x39Zzm ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸ کد خبر 6704931 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸ نخستین تصاویر از سکوی پرتاب ۳ ماهواره ایرانی نخستین تصاویر از سکوی پرتاب ۳ ماهواره ایرانی به فضا از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط یک ماهواره استارلینک در حال سقوط است ماهواره چینی در آستانه برخورد با استارلینک ارتباط ناسا با یک فضاپیما در مدار مریخ قطع شد لحظه پرتاب ماهواره ایرانی به فضا از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه برچسبها فناوری فضایی سازمان فضایی ایران فضاپیما ماهواره پرتاب ماهواره
