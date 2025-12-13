ماهواره چینی در آستانه برخورد با استارلینک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یکی از ۹ فضاپیمایی که موشک کینتیکا ۱ چین روز سه شنبه هفته قبل از مقر پرتاب ماهواره جیوکوان در صحرای گوبی به فضا برد به فاصله بسیار نزدیک و خطرناکی از ماهواره استارلینک رسید.
مایکل نیکولز نایب رئیس بخش مهندسی استارلینک در اسپیس ایکس در این باره میگوید: تا جایی که ما میدانیم هیچ هماهنگی یا اقدامی برای جلوگیری از برخورد با ماهوارههای فعال در فضا انجام نشده است. به همین دلیل فضاپیمای چینی به فاصله ۲۰۰ متری یک ماهواره استارلینک در ارتفاع ۵۶۰ کیلومتری زمین رسید. بخش اعظم ریسک عملیات در فضا مربوط به فقدان هماهنگی بین اپراتور ماهواره هاست که این امر باید تغییر کند.
کینتیکا یک موشک ۳۰ متری با سوخت جامد و متعلق به شرکت CAS Space است. این شرکت که در گوانگژو قرار دارد در پاسخ به اظهارات نیکولز اعلام کرد بهعنوان ارائهدهنده خدمات پرتاب (LSP) بررسیهای لازم را انجام داده، اما با این حال در حال تحقیق درباره این حادثه است.
CAS Space جمعهشب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تیم ما در حال تماس برای دریافت جزئیات بیشتر است. تمامی پرتابهای CAS Space با استفاده از سامانه زمینی آگاهی فضایی، پنجرههای پرتاب خود را انتخاب میکنند تا از برخورد با ماهوارهها یا زبالههای فضایی شناختهشده جلوگیری شود. این یک رویه اجباری است. ما روی شناسایی دقیق جزئیات کار خواهیم کرد و بهعنوان ارائهدهنده خدمات پرتاب، همکاری لازم را انجام میدهیم.
چین در پرتاب روز سه شنبه هفته گذشته، ۶ ماهواره چند کاربری از جمله یک ماهواره رصد زمین برای امارات متحده عربی، یک ماهواره علمی برای مصر و یک ماهواره آموزشی برای نپال را به مدار زمین برد.
البته نیکولز مشخص نکرده کدام از این فضاپیماها به ماهواره استارلینک بسیار نزدیک شده اند.
