یک ماهواره استارلینک در حال سقوط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این رویداد باعث از بین رفتن ارتباط با ماهواره مذکور که در ارتفاع ۴۱۸ کیلومتری زمین قرار داشت و رها شدن تعدادی شیء با سرعت نسبی پایین و قابل ردیابی شد.
سخنگوی استارلینک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این ناهنجاری منجر به تخلیه مخزن پیشران، کاهش سریع محور نیمه اصلی به میزان حدود ۴ کیلومتر (۲.۵ مایل) و رها شدن چند شیء با سرعت نسبی کم و قابل ردیابی شد.»
این توصیفات نشان میدهد که مخزن پیشران ماهواره پاره یا دچار آسیب دیگری شده است. شرکت اسپیس ایکس، مالک استارلینک، هماکنون در همکاری با ناسا و نیروی فضایی آمریکا تلاش میکند تا قطعات زباله فضایی تازه را کنترل کند.
نمایندگان استارلینک در ادامه نوشتند: «بخش اعظم ماهواره دستنخورده باقی مانده و در حال سقوط است. این ماهواره طی چند هفته وارد جو زمین خواهد شد و به طور کامل از بین میرود. مسیر حرکت فعلی آن زیر ایستگاه فضایی بینالمللی است و بنابراین هیچ خطری برای خدمه این ایستگاه وجود ندارد.»
آنها افزودند: «ما به عنوان اپراتور بزرگترین خوشه ماهوارهای جهان، به ایمنی فضا متعهد هستیم و با چنین رویدادهایی جدی برخورد میکنیم. مهندسان ما بهسرعت در حال بررسی علت اصلی ناهنجاری و رفع منبع آن هستند و فرآیند استقرار نرمافزاری بر روی ماهوارهها آغاز شده تا سطح حفاظت در برابر چنین رویدادهایی افزایش یابد.»
ابرخوشه ماهوارهای استارلینک هماکنون شامل بیش از ۹۳۰۰ ماهواره فعال است، به این معنا که اسپیس ایکس حدود ۶۵ درصد فضاپیماهای فعال در مدار زمین را مدیریت میکند.
