جزئیات جدید از نفوذ ایران به قلب اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «کان» اسرائیل گزارش داد فرد متهم به جاسوسی برای ایران، که پیش‌تر از خانه نفتالی بنت نخست‌وزیر اسبق این رژیم تصویربرداری کرده بود، چندین بار با «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم اسرائیل، ملاقات کرده و در دفتر او کارهای تعمیر و بازسازی انجام داده است.

طبق این گزارش، این فرد حتی وارد اتاق فرماندهی حفاظت‌شده در مقر کریا شده و در آنجا نیز فعالیت داشته است.

رسانه‌های صهیونیستی پیش از این اعلام کرده بودند که سرویس‌های امنیتی اسرائیل، فردی به نام «وادیم کوبیانوف» را به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران و تصویربرداری از اطراف محل اقامت نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم اسرائیل، بازداشت کرده‌اند. بر اساس کیفرخواست، او مأموریت‌های مختلفی با انگیزه مالی انجام داده است، از جمله مستندسازی مراکز خرید، ثبت قیمت کالاها و خرید سیم‌کارت برای گردشگران، و یکی از حساس‌ترین اقدامات او، نصب دوربین خودرو و ارسال تصاویر زنده از محل اقامت بنت بوده است. پرونده این متهم هم‌اکنون در دادگاه مرکزی اللد در حال بررسی است.

در سال‌های اخیر پرونده‌های نفوذ و جاسوسی علیه مقامات ارشد رژیم اسرائیل بارها رسانه‌ای شده است. این پرونده جدید نیز نگرانی‌ها درباره امنیت داخلی و خارجی اسرائیل را تشدید کرده و نشان می‌دهد که تهدیدات از مسیرهای غیرمنتظره می‌توانند به مراکز حساس این رژیم دسترسی پیدا کنند.

ایران طی سال‌های گذشته بارها توانسته از مسیرهای مختلف به اطلاعات نظامی و امنیتی اسرائیل دسترسی پیدا کند. از جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره تجهیزات و مقرهای نظامی گرفته تا نفوذ به دفاتر مقامات ارشد و مراکز فرماندهی.

تحلیگران امنیتی معتقدند این دستاوردها نقش مهمی در تقویت ظرفیت اطلاعاتی و برنامه‌ریزی استراتژیک ایران در منطقه داشته است.