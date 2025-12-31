  1. بین الملل
آکسیوس: نتانیاهو با آغاز مرحله دوم آتش‌بس غزه موافقت کرد

وبگاه آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد: نتانیاهو در دیدار اخیرش با ترامپ در خصوص آغاز مرحله دوم آتش‌بس غزه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد: نتانیاهو نگرانی‌های اسرائیل در مورد برنامه (دفاع) موشکی ایران را با ترامپ در میان گذاشت. نتانیاهو همچنین در سفر به آمریکا، تلاش‌های حزب‌الله برای بازسازی زرادخانه موشک‌های دوربرد خود در لبنان را با ترامپ مطرح کرد.

آکسیوس در این خصوص ادعا کرد: ترامپ به نتانیاهو قول داد که در صورت عدم خلع سلاح حماس، مجوز اقدام نظامی علیه آن را صادر خواهد کرد. نتانیاهو در دیدار خود با ترامپ موافقت کرد که به مرحله دوم توافق غزه ورود کند. ترامپ و نتانیاهو همچنین در مورد جدول زمانی یا تفاهم در مورد اقدام نظامی آینده علیه ایران به توافق نرسیدند.

این در حالیست که در ماه‌های پیش و پس از ۵ دور مذاکره غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، در آستانه برگزاری دور ششم رایزنی‌ها، آمریکا بر خلاف تمامی معیارهای بین المللی خاک ایران را مورد تجاوز قرار داد؛ اقدامی که از سوی بسیاری از کشورهای جهان به شدت محکوم شد.

