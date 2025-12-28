فردا مدارس کدام شهرستان های آذربایجان شرقی تعطیل است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

در منطقه بستان آباد و تیکمه داش، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

در منطقه هریس، تمامی مدارس شهری و روستایی تعطیل می‌باشد.

در منطقه چاراویماق، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و عصر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

در منطقه ترکمانچای، مراکز پیش دبستانی تعطیل و مدارس روستایی در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر فردا غیرحضوری و مدارس شهری با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد گردید.

در منطقه عجبشیر، مدارس بخش قلعه‌چای در تمامی پایه‌ها و همچنین مدارس مقطع ابتدایی در شهر عجب شیر و روستاهای بخش مرکزی، در هر دو شیفت غیر حضوری می‌باشد.

در منطقه اسکو، مدارس دهستان گنبرف شامل روستاهای (آشستان، قندیلو، آغچه کهل، اربط، مجارشین، کردآباد و گنبرف) و مدارس دهستان سهند شامل (روستاهای آمقان، عنصرود، کندوان، کهنمو و اسکندان) به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

در منطقه کلیبر، فعالیت آموزشی مدارس منطقه کلیبر (بخش مرکزی و آبش احمد) در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۸ به شرح زیر خواهد بود:

مراکز پیش‌دبستانی‌، تعطیل و فعالیت‌های آموزشی مقطع ابتدایی در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری است و فعالیت‌های آموزشی مقطع متوسطه اول و دوم در شیفت صبح با تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز شده و کلاس‌های شیفت بعدازظهر طبق روال عادی برگزار خواهد شد.

در منطقه هشترود، فعالیت تمامی مدارس شهری و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی از شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

در منطقه مراغه، فعالیت کلیه مدارس روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

در منطقه هوراند، فعالیت تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح با ۲ ساعت تأخیر، آغاز خواهد شد.

در منطقه ورزقان، فعالیت تمامی مدارس شیفت صبح منطقه ورزقان در تمامی مقاطع با یک ساعت تأخیر و از ساعت ۹ شروع خواهد شد.

در منطقه نظرکهریزی، فعالیت مدارس این منطقه در تمام مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری بوده و فعالیت آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

در منطقه آذرشهر و گوگان، فعالیت تمامی مدارس شهری و روستایی این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

در منطقه خاروانا، فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و تمامی مقاطع تحصیلی با یک ساعت تأخیر و از ساعت ۹ شروع خواهد شد.

لازم به ذکر است که امتحانات نهایی طبق برنامه قبلی و در ساعت مقرر و امتحانات داخلی در مدارسی که با تأخیر شروع به فعالیت می‌کنند، با مدیریت زمان توسط مدیران محترم مدارس و در سایر مدارس با آموزش غیرحضوری، لغو و در تاریخ اعلامی بعدی برگزار خواهد گردید.