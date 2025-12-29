  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸

وضعیت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در روز سه‌شنبه

وضعیت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در روز سه‌شنبه

تبریز- اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی وضعیت فعالیت مدارس استان در روز سه‌شنبه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر، در منطقه بستان آباد، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس ابتدایی در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

گفتنی است؛ آزمون‌های نهایی روز سه‌شنبه ۹ دی ماه در تمامی مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد گردید.

شایان ذکر است که آزمون‌های نهایی در موعد مقرر و طبق برنامه اعلامی، برگزار خواهد شد. همچنین آزمون‌های هماهنگ داخلی نیز در مدارسی که آموزش در آن‌ها با تأخیر آغاز می‌گردد، طبق زمانبندی مدیر مدرسه برگزار شده و در مناطقی که آموزششان غیر حضوری است، لغو شده و به زمان دیگری موکول می‌گردد.

مدارس شهرستان اسکو
شهر سهند، در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس ابتدایی در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
همچنین مدارس دهستان گنبرف شامل روستاهای (آشستان، قندیلو، آغچه کهل، اربط، مجارشین، کردآباد، گنبرف) و مدارس روستاهای (آمقان، عنصرود، کندوان، کهنمو و اسکندان، اسفنجان) در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
لازم به ذکر است پیرو تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، دانش‌آموزانی که از روستاهای اعلام‌شده برای تحصیل به شهر اسکو و شهر سهند مراجعه می‌کنند، در صورت عدم حضور در ایام امتحانات داخلی، غیبت آنان موجه تلقی خواهد شد. این تصمیم با هدف رعایت شرایط خاص تردد و حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده و مدارس نسبت به ثبت غیبت موجه در سامانه مربوطه خواهند نمود.
گفتنی است؛ آزمون‌های نهایی در موعد مقرر و طبق برنامه اعلامی، برگزار خواهد شد.
نحوه فعالیت مدارس منطقه #مهربان

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در منطقه مهربان، فعالیت تمامی مدارس شهری و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

نحوه فعالیت مدارس منطقه #مراغه

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در سطح منطقه مراغه فعالیت مراکز پیش دبستانی در روز سه شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

نحوه فعالیت مدارس منطقه #ایلخچی

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر، مراکز پیش دبستانی ایلخچی، تعطیل و فعالیت تمامی مدارس مناطق شهری و روستایی ایلخچی در هر دو شیفت صبح و ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی از شبکه شاد، پیگیری خواهد شد.

نحوه فعالیت مدارس #هشترود

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در منطقه #هشترود، در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ فعالیت تمامی مدارس در تمامی مقاطع در شیفت صبح و بعد از ظهر شهری و روستایی به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

نحوه فعالیت مدارس منطقه #آذرشهر

با توجه به بارش برف، برودت هوا، لغزندگی معابر و رعایت حال دانش آموزان عزیز، در منطقه آذرشهر، مراکز پیش دبستانی، تعطیل و فعالیت مدارس ابتدایی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید و همچنین فعالیت مدارس مقطع متوسطه اول و دوم به صورت حضوری خواهد بود.
همچنین فعالیت مدارس در روستاهای امیر دیزج، آلمالوداش و هفت چشمه در کلیه مقاطع به صورت غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی از طریق شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

مدارس منطقه #نظرکهریزی

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در منطقه نظرکهریزی، در روز سه شنبه و چهارشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
گفتنی است؛ آزمون‌های نهایی روز سه‌شنبه ۹ دی ماه در تمامی مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد گردید.
شایان ذکر است؛ آزمون‌های داخلی و هماهنگ استانی (آموزش از راه دور و بزرگسالان) در مناطقی که فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری اعلام می‌گردد، لغو و در تاریخ اعلامی بعدی برگزار خواهد گردید.
با توجه به تفاوت زمانی شروع بارش برف در مناطق مختلف، وضعیت فعالیت مدارس در شهرستان‌های استان طی اطلاعیه‌های جداگانه اطلاع‌رسانی می‌گردد.
مدارس شهر تبریز

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در سطح شهرستان تبریز، فعالیت مراکز پیش دبستانی در روز سه شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.
 
آزمون‌های نهایی روز سه‌شنبه ۹ دی ماه در تمامی نواحی و مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد گردید.
 
آزمون‌های داخلی در سطح شهرستان تبریز و مناطقی که فعالیت مدارس غیرحضوری اعلام شده است، لغو اعلام می‌گردد.
آزمون‌های هماهنگ استانی (آموزش از راه دور و بزرگسالان) نیز در تمامی سطح استان لغو گردیده و در تاریخ اعلامی بعدی برگزار خواهد شد.
