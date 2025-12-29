به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر، در منطقه بستان آباد، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس ابتدایی در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

گفتنی است؛ آزمون‌های نهایی روز سه‌شنبه ۹ دی ماه در تمامی مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد گردید.

شایان ذکر است که آزمون‌های نهایی در موعد مقرر و طبق برنامه اعلامی، برگزار خواهد شد. همچنین آزمون‌های هماهنگ داخلی نیز در مدارسی که آموزش در آن‌ها با تأخیر آغاز می‌گردد، طبق زمانبندی مدیر مدرسه برگزار شده و در مناطقی که آموزششان غیر حضوری است، لغو شده و به زمان دیگری موکول می‌گردد.

مدارس شهرستان اسکو

شهر سهند، در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس ابتدایی در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

همچنین مدارس دهستان گنبرف شامل روستاهای ( آشستان ، قندیلو ، آغچه کهل ، اربط ، مجارشین ، کردآباد، گنبرف ) و مدارس روستاهای ( آمقان ، عنصرود ، کندوان، کهنمو و اسکندان، اسفنجان) در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

لازم به ذکر است پیرو تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، دانش‌آموزانی که از روستاهای اعلام‌شده برای تحصیل به شهر اسکو و شهر سهند مراجعه می‌کنند، در صورت عدم حضور در ایام امتحانات داخلی، غیبت آنان موجه تلقی خواهد شد. این تصمیم با هدف رعایت شرایط خاص تردد و حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده و مدارس نسبت به ثبت غیبت موجه در سامانه مربوطه خواهند نمود.

گفتنی است؛ آزمون‌های نهایی در موعد مقرر و طبق برنامه اعلامی، برگزار خواهد شد.

نحوه فعالیت مدارس منطقه #مهربان



با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در منطقه مهربان، فعالیت تمامی مدارس شهری و روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.



نحوه فعالیت مدارس منطقه #مراغه



با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در سطح منطقه مراغه فعالیت مراکز پیش دبستانی در روز سه شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفت‌های صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.



نحوه فعالیت مدارس منطقه # ایلخچی



با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر، مراکز پیش دبستانی ایلخچی ، تعطیل و فعالیت تمامی مدارس مناطق شهری و روستایی ایلخچی در هر دو شیفت صبح و ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی از شبکه شاد، پیگیری خواهد شد.



نحوه فعالیت مدارس #هشترود



با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در منطقه #هشترود، در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ فعالیت تمامی مدارس در تمامی مقاطع در شیفت صبح و بعد از ظهر شهری و روستایی به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.



نحوه فعالیت مدارس منطقه #آذرشهر



با توجه به بارش برف، برودت هوا، لغزندگی معابر و رعایت حال دانش آموزان عزیز، در منطقه آذرشهر، مراکز پیش دبستانی، تعطیل و فعالیت مدارس ابتدایی در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید و همچنین فعالیت مدارس مقطع متوسطه اول و دوم به صورت حضوری خواهد بود.

همچنین فعالیت مدارس در روستاهای امیر دیزج ، آلمالوداش و هفت چشمه در کلیه مقاطع به صورت غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی از طریق شبکه شاد پیگیری خواهد شد.



مدارس منطقه # نظرکهریزی



با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در منطقه نظرکهریزی ، در روز سه شنبه و چهارشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت تمامی مدارس در شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

گفتنی است؛ آزمون‌های نهایی روز سه‌شنبه ۹ دی ماه در تمامی مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد گردید.

شایان ذکر است؛ آزمون‌های داخلی و هماهنگ استانی (آموزش از راه دور و بزرگسالان) در مناطقی که فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری اعلام می‌گردد، لغو و در تاریخ اعلامی بعدی برگزار خواهد گردید.

با توجه به تفاوت زمانی شروع بارش برف در مناطق مختلف، وضعیت فعالیت مدارس در شهرستان‌های استان طی اطلاعیه‌های جداگانه اطلاع‌رسانی می‌گردد.